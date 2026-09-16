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TTD Live: తిరుమల శ్రీవారి చిన శేషవాహన సేవ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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తిరుమల శ్రీవారి చిన శేషవాహన సేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:03 AM IST

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SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE FROM TIRUMAL:  కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, భక్తజన మందారుడైన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఏడుకొండలు గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగుతున్నాయి. మంగళవారం సకల దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ గరుడ పటాన్ని ఎగురవేయడంతో తిరుమలగిరుల ప్రథమ వేడుకకు అంకురార్పణ జరిగింది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండో రోజైన బుధవారం ఉదయం స్వామి వారు చిన శేషవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు.. హంస వాహన సేవ. (రాత్రి ఊంజల్‌సేవ అనంతరం మండపంలో సమర్పణ పూర్తి చేసుకుని, వీణాపాణియై జ్ఞానానికి ప్రతీకైన హంస వాహనంపై స్వామివారు విహరించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలి వాహనసేవ కనులపండువగా జరిగాయి. ఉభయ దేవేరులతో కలిసి పట్టుపీతాంబరాలు, వజ్ర వైఢూర్యాలు ధరించిన మలయప్పస్వామి.. ఏడుపడగల ఆదిశేషుడిపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయమిచ్చారు. దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఈ వాహనసేవకు అదనపు శోభను అద్దాయి. సుగంధాల గుబాళింపు, విద్యుత్‌ కాంతుల మేళవింపుతో శ్రీవారి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెల్లివిరుస్తోంది. సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా జరిపించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల కోలాహలం ఏడుకొండలపైన అలుముకుంది.

SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE FROM TIRUMAL:  కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, భక్తజన మందారుడైన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఏడుకొండలు గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగుతున్నాయి. మంగళవారం సకల దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ గరుడ పటాన్ని ఎగురవేయడంతో తిరుమలగిరుల ప్రథమ వేడుకకు అంకురార్పణ జరిగింది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండో రోజైన బుధవారం ఉదయం స్వామి వారు చిన శేషవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు.. హంస వాహన సేవ. (రాత్రి ఊంజల్‌సేవ అనంతరం మండపంలో సమర్పణ పూర్తి చేసుకుని, వీణాపాణియై జ్ఞానానికి ప్రతీకైన హంస వాహనంపై స్వామివారు విహరించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలి వాహనసేవ కనులపండువగా జరిగాయి. ఉభయ దేవేరులతో కలిసి పట్టుపీతాంబరాలు, వజ్ర వైఢూర్యాలు ధరించిన మలయప్పస్వామి.. ఏడుపడగల ఆదిశేషుడిపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయమిచ్చారు. దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఈ వాహనసేవకు అదనపు శోభను అద్దాయి. సుగంధాల గుబాళింపు, విద్యుత్‌ కాంతుల మేళవింపుతో శ్రీవారి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెల్లివిరుస్తోంది. సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా జరిపించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల కోలాహలం ఏడుకొండలపైన అలుముకుంది.

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TAGGED:

SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
తిరుమల శ్రీవారి చిన శేషవాహన సేవ
TIRUMALA SALAKATLA BRAHMOTSAVAM

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