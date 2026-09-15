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LIVE: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:13 PM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live :కలియుగ వైకుంఠనాథుని సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సుగంధాల గుబాళింపు, విద్యుత్‌ కాంతుల మేళవింపుతో శ్రీవారి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెల్లివిరుస్తోంది. సాయంత్రం మీనలగ్న సమయంలో ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజారోహణం నిర్వహించారు. సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా జరిపించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల కోలాహలం ఏడుకొండలపైన అలుముకుంది. రాష్ట్రప్రభుత్వం తరఫున సీఎం చంద్రబాబు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. అనంతరం కోనేటి రాయుడు శ్రీనివాసుడు తొలి వాహనమైన పెద్ద శేష వాహనంపై విహరించారు. శ్రీదేవీ భూదేవి సమేతుడైన మలయప్పస్వామి తిరువణాభరణాలను ధరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు.

మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ఆనంద నిలయం దేశీయ, విదేశీ పుష్పాలతో సరికొత్త కళను సంతరించుకుంది. టీటీడీ బోర్డు సభ్యురాలు సుచిత్ర ఎల్ల విరాళంగా అందించిన 60 టన్నుల సంప్రదాయ పుష్పాలు, నాలుగు లక్షల కట్‌ఫ్లవర్లతో ఉద్యానవనశాఖ ఆలయాన్ని సర్వాంగసుందరంగా తీర్చిదిద్దింది. వీటికి అదనంగా తిరుమల వ్యాప్తంగా మరో 70 వేల పుష్పాలను అలంకరణకు వాడారు. కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాల వైభవాన్ని చాటేలా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుద్దీపాల సెట్టింగ్‌లు, కలిపురుషుడి సైకత శిల్పం, ప్రత్యేక ఫలపుష్ప ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live :కలియుగ వైకుంఠనాథుని సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సుగంధాల గుబాళింపు, విద్యుత్‌ కాంతుల మేళవింపుతో శ్రీవారి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెల్లివిరుస్తోంది. సాయంత్రం మీనలగ్న సమయంలో ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజారోహణం నిర్వహించారు. సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా జరిపించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల కోలాహలం ఏడుకొండలపైన అలుముకుంది. రాష్ట్రప్రభుత్వం తరఫున సీఎం చంద్రబాబు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. అనంతరం కోనేటి రాయుడు శ్రీనివాసుడు తొలి వాహనమైన పెద్ద శేష వాహనంపై విహరించారు. శ్రీదేవీ భూదేవి సమేతుడైన మలయప్పస్వామి తిరువణాభరణాలను ధరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు.

మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ఆనంద నిలయం దేశీయ, విదేశీ పుష్పాలతో సరికొత్త కళను సంతరించుకుంది. టీటీడీ బోర్డు సభ్యురాలు సుచిత్ర ఎల్ల విరాళంగా అందించిన 60 టన్నుల సంప్రదాయ పుష్పాలు, నాలుగు లక్షల కట్‌ఫ్లవర్లతో ఉద్యానవనశాఖ ఆలయాన్ని సర్వాంగసుందరంగా తీర్చిదిద్దింది. వీటికి అదనంగా తిరుమల వ్యాప్తంగా మరో 70 వేల పుష్పాలను అలంకరణకు వాడారు. కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాల వైభవాన్ని చాటేలా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుద్దీపాల సెట్టింగ్‌లు, కలిపురుషుడి సైకత శిల్పం, ప్రత్యేక ఫలపుష్ప ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

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TAGGED:

SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
TIRUMALA SALAKATLA BRAHMOTSAVAM

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