LIVE : తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - పెదశేష వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:27 PM IST
PEDDA SESHA VAHANA SEVA LIVE : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవం జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం బంగారు తిరుచ్చి ఉత్సవం నిర్వహించారు. ఉభయదేవేరులతో మాడవీధుల్లో బంగారు తిరుచ్చిపై మలయప్పస్వామిని ఊరేగించారు. రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు పెద్దశేషవాహన సేవ జరిగింది. ఈనెల 16న శ్రీవారి గరుడ వాహనసేవను సాయంత్రం 6.30 గంటలకే భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రారంభించనున్నారు. దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తులు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో అందుకు అనుగుణంగా తితిదే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇప్పటికే భాద్రపద మాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు దివ్యంగా ముగియగా దసరా నవరాత్రుల వేళ ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నులపండువగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వార్షిక ఉత్సవాలతో పోలిస్తే ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణం, బ్రహ్మరథం, ధ్వజావరోహణం ఉండకపోవడం ప్రధాన విశేషం. 9రోజుల పాటు రమణీయంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి వైభవ సాక్షాత్కారమే ప్రాధాన్యంగా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
PEDDA SESHA VAHANA SEVA LIVE : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవం జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం బంగారు తిరుచ్చి ఉత్సవం నిర్వహించారు. ఉభయదేవేరులతో మాడవీధుల్లో బంగారు తిరుచ్చిపై మలయప్పస్వామిని ఊరేగించారు. రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు పెద్దశేషవాహన సేవ జరిగింది. ఈనెల 16న శ్రీవారి గరుడ వాహనసేవను సాయంత్రం 6.30 గంటలకే భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రారంభించనున్నారు. దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తులు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో అందుకు అనుగుణంగా తితిదే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇప్పటికే భాద్రపద మాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు దివ్యంగా ముగియగా దసరా నవరాత్రుల వేళ ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నులపండువగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. వార్షిక ఉత్సవాలతో పోలిస్తే ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణం, బ్రహ్మరథం, ధ్వజావరోహణం ఉండకపోవడం ప్రధాన విశేషం. 9రోజుల పాటు రమణీయంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి వైభవ సాక్షాత్కారమే ప్రాధాన్యంగా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేశారు.