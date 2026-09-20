ETV Bharat / Videos

తిరుమలలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు - హనుమంత వాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Brahmotsavam 2026 : తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు ఉదయం స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం మలయప్ప స్వామి వారు కోదండ రాముడి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తనకు పరమ భక్తుడైన ఆంజనేయుడిపై కొలువుదీరి తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. హనుమంత వాహనాన్ని అధిరోహించిన స్వామివారిని చూసి భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు. ఈ వాహన సేవ ముందు గజరాజులు, అశ్వాలు, గోవులు ఎంతో ఠీవిగా నడిచాయి. 

దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన నృత్యాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. మాడ వీధుల్లోని గ్యాలరీల్లో కిక్కిరిసిన భక్తులు శ్రీవారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. ఇదిలా ఉండగా సాయంత్రం వేళలో కూడా మరో విశేష కార్యక్రమం జరిగింది. సాయంత్రం 4 గంటలకు మలయప్ప స్వామి వారు స్వర్ణ రథంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగారు. బంగారు కాంతులీనే ఈ రథంపై కొలువుదీరి భక్తులకు స్వామి అభయ ప్రదానం చేశారు. 

Tirumala Brahmotsavam 2026 : తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు ఉదయం స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం మలయప్ప స్వామి వారు కోదండ రాముడి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తనకు పరమ భక్తుడైన ఆంజనేయుడిపై కొలువుదీరి తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. హనుమంత వాహనాన్ని అధిరోహించిన స్వామివారిని చూసి భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు. ఈ వాహన సేవ ముందు గజరాజులు, అశ్వాలు, గోవులు ఎంతో ఠీవిగా నడిచాయి. 

దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన నృత్యాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. మాడ వీధుల్లోని గ్యాలరీల్లో కిక్కిరిసిన భక్తులు శ్రీవారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. ఇదిలా ఉండగా సాయంత్రం వేళలో కూడా మరో విశేష కార్యక్రమం జరిగింది. సాయంత్రం 4 గంటలకు మలయప్ప స్వామి వారు స్వర్ణ రథంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగారు. బంగారు కాంతులీనే ఈ రథంపై కొలువుదీరి భక్తులకు స్వామి అభయ ప్రదానం చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA HANUMANTHA VAHANA SEVA
HANUMANTHA VAHANA SEVA IN TIRUMALA
TIRUMALA BRAHMOTSAVAMS
BRAHMOTSAVAM IN TIRUMALA
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026

ఇలాంటి కథనాలు

Singapore Team in Tirumala

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో జర్మనీ, సింగపూర్ కళాకారులు - ఆకట్టుకున్న ప్రదర్శనలు

September 20, 2026 at 10:03 AM IST
Garuda Vahana Seva Arrangements 2026

భక్తులతో సందడిగా సప్తగిరులు - గరుడ వాహన సేవకు టీటీడీ భారీ ఏర్పాట్లు

September 19, 2026 at 5:18 PM IST
నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షం

నెల్లూరు జిల్లాలో కురిసిన వర్షం - ప్రజలకు ఉపశమనం

September 19, 2026 at 2:03 PM IST
Narasannapeta Bus Fire Accident

నరసన్నపేటలో బస్సు టైర్ పేలి చెలరేగిన మంటలు - ప్రయాణికులు సేఫ్​

September 19, 2026 at 12:58 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.