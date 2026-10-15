LIVE : శ్రీవారికి సర్వభూపాల వాహనసేవ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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సర్వభూపాల వాహనసేవ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2026 at 7:01 PM IST

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Sarvabhupala Vahana Seva : తిరుమల శ్రీనివాసుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగవ రోజైన ఇవాళ స్వామి వారికి సర్వభూపాల వాహనసేవ జరుగుతోంది. ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీనివాసుడు భక్తులకు అభయ హస్తం ఇచ్చారు. శ్రీవారి వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తున్నారు. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడుకొండలవాడి వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. స్వామి వారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం స్వామి వారు కల్పవృక్షవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. 

బకాసుర వధ అలంకారంలో భక్తులకు స్వామి అమ్మవార్లు దర్శనం ఇస్తున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల 30 నిమిషాలకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టమైన శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ జరగనుంది. గరుడ వాహన సేవకు భక్తులు భారీగా వస్తారనే అంచనాతో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవాళ రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఎల్లుండి ఉ‌దయం 6 గంటల వరకు బైకులపై తిరుమలకు వెళ్లే వారి అనుమతి రద్దు చేశారు.

Sarvabhupala Vahana Seva : తిరుమల శ్రీనివాసుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగవ రోజైన ఇవాళ స్వామి వారికి సర్వభూపాల వాహనసేవ జరుగుతోంది. ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీనివాసుడు భక్తులకు అభయ హస్తం ఇచ్చారు. శ్రీవారి వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తున్నారు. శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడుకొండలవాడి వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. స్వామి వారు రోజుకోక వాహనంపై తిరుమాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం స్వామి వారు కల్పవృక్షవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. 

బకాసుర వధ అలంకారంలో భక్తులకు స్వామి అమ్మవార్లు దర్శనం ఇస్తున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల 30 నిమిషాలకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టమైన శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ జరగనుంది. గరుడ వాహన సేవకు భక్తులు భారీగా వస్తారనే అంచనాతో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవాళ రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఎల్లుండి ఉ‌దయం 6 గంటల వరకు బైకులపై తిరుమలకు వెళ్లే వారి అనుమతి రద్దు చేశారు.

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TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM
SRI VENKATESWARA BRAHMOTSAVAM
VAHANA SEVA TIRUMALA
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SARVABHUPALA VAHANA SEVA

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