LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్పస్వామి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 9:10 PM IST
Tirumala Salakatla Brahmotsavam Chandra Prabha Vahanam Live: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ కొనసాగుతుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజైన నేడు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనసేవ జరిగింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల వరకు రంగ నాయకుల మండపంలో శ్రీ దేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్లగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తిరువీధులు స్వామివారి నామస్మరణతో మారుమోగాయి. ఈ నెల 23న ఉదయం జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి ఏకాంతంగా మురళీకృష్ణ అలంకారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. దేశం నలు మూలల నుంచి భక్తులు తరలి రావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Tirumala Salakatla Brahmotsavam Chandra Prabha Vahanam Live: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ కొనసాగుతుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజైన నేడు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనసేవ జరిగింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల వరకు రంగ నాయకుల మండపంలో శ్రీ దేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్లగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తిరువీధులు స్వామివారి నామస్మరణతో మారుమోగాయి. ఈ నెల 23న ఉదయం జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి ఏకాంతంగా మురళీకృష్ణ అలంకారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. దేశం నలు మూలల నుంచి భక్తులు తరలి రావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.