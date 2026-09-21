ETV Bharat / Videos

LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్పస్వామి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Chandra Prabha Vahanam (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:29 PM IST

|

Updated : September 21, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tirumala Salakatla Brahmotsavam Chandra Prabha Vahanam Live: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ కొనసాగుతుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజైన నేడు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనసేవ జరిగింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల వరకు రంగ నాయకుల మండపంలో శ్రీ దేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్లగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తిరువీధులు స్వామివారి నామస్మరణతో మారుమోగాయి.  ఈ నెల 23న ఉదయం జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి ఏకాంతంగా మురళీకృష్ణ అలంకారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. దేశం నలు మూలల నుంచి భక్తులు తరలి రావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Tirumala Salakatla Brahmotsavam Chandra Prabha Vahanam Live: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ కొనసాగుతుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజైన నేడు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనసేవ జరిగింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల వరకు రంగ నాయకుల మండపంలో శ్రీ దేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్లగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తిరువీధులు స్వామివారి నామస్మరణతో మారుమోగాయి.  ఈ నెల 23న ఉదయం జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. చంద్రప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి ఏకాంతంగా మురళీకృష్ణ అలంకారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. దేశం నలు మూలల నుంచి భక్తులు తరలి రావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం చంద్రప్రభ వాహనసేవ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : September 21, 2026 at 9:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA  SALAKATLA BRAHMOTSAVAM
TIRUMALA LIVE
CHANDRA PRABHA VAHANAM LIVE TTD
SALAKATLA BRAHMOTSAVAM LIVE
CHANDRA PRABHA VAHANAM LIVE

ఇలాంటి కథనాలు

Chandrababu Kuppam Tour Live

LIVE: సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 21, 2026 at 11:51 AM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live

LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 21, 2026 at 8:00 AM IST
Tirumala Gaja Vahana Seva 2026 Live

LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - గజవాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 20, 2026 at 6:53 PM IST
Swarna Vahanam Seva in Tirumala Live

LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - స్వర్ణరథంపై మలయప్పస్వామి - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 20, 2026 at 4:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.