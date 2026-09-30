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తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాల మాక్ డ్రిల్

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తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాల మాక్ డ్రిల్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:30 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 10:38 AM IST

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Tirumala Octopus Forces Conduct Successful Mock Drill : తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాలు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. ప్రముఖులు బస చేసే పద్మావతి ఏరియాలోని శ్రీకృష్ణ అతిథి గృహంలో అత్యవసర దాడులు జరిగితే ఎదుర్కొనే విధంగా మాక్​ డ్రిల్​ నిర్వహించారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన తిరుమలకు నిత్యం లక్షలలో సంఖ్యలో భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రతి 15 రోజులకు అన్ని ప్రాంతాల్లో టీటీడీ విజిలెన్స్, పోలీసులు, ఆక్టోపస్ బలగాలు, ఇతర అన్ని విభాగాలు కలసి మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నాయి. భక్తుల్లో ఎలాంటి భయాందోళనలు లేకుండా వారిలో మనోధైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించడానికే ఈ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుమల అడిషనల్ ఎస్పీ ఐ. రామకృష్ణ, టీటీడీ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఈ మాక్ డ్రిల్ కొనసాగింది. ఏదైనా అనుకోని విపత్తు సంభవిస్తే ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న దానిపై మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తుంటారు.

Tirumala Octopus Forces Conduct Successful Mock Drill : తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాలు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. ప్రముఖులు బస చేసే పద్మావతి ఏరియాలోని శ్రీకృష్ణ అతిథి గృహంలో అత్యవసర దాడులు జరిగితే ఎదుర్కొనే విధంగా మాక్​ డ్రిల్​ నిర్వహించారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన తిరుమలకు నిత్యం లక్షలలో సంఖ్యలో భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రతి 15 రోజులకు అన్ని ప్రాంతాల్లో టీటీడీ విజిలెన్స్, పోలీసులు, ఆక్టోపస్ బలగాలు, ఇతర అన్ని విభాగాలు కలసి మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నాయి. భక్తుల్లో ఎలాంటి భయాందోళనలు లేకుండా వారిలో మనోధైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించడానికే ఈ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుమల అడిషనల్ ఎస్పీ ఐ. రామకృష్ణ, టీటీడీ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఈ మాక్ డ్రిల్ కొనసాగింది. ఏదైనా అనుకోని విపత్తు సంభవిస్తే ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న దానిపై మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తుంటారు.

Last Updated : September 30, 2026 at 10:38 AM IST

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TAGGED:

TTD SECURITY DRILL
PADMAVATHI GUEST HOUSE DRILL
TIRUMALA POLICE MOCK EXERCISE
TIRUMALA TEMPLE SECURITY
TIRUMALA OCTOPUS MOCK DRILL

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