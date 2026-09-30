తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాల మాక్ డ్రిల్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 10:38 AM IST
Tirumala Octopus Forces Conduct Successful Mock Drill : తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాలు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. ప్రముఖులు బస చేసే పద్మావతి ఏరియాలోని శ్రీకృష్ణ అతిథి గృహంలో అత్యవసర దాడులు జరిగితే ఎదుర్కొనే విధంగా మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన తిరుమలకు నిత్యం లక్షలలో సంఖ్యలో భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రతి 15 రోజులకు అన్ని ప్రాంతాల్లో టీటీడీ విజిలెన్స్, పోలీసులు, ఆక్టోపస్ బలగాలు, ఇతర అన్ని విభాగాలు కలసి మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నాయి. భక్తుల్లో ఎలాంటి భయాందోళనలు లేకుండా వారిలో మనోధైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించడానికే ఈ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుమల అడిషనల్ ఎస్పీ ఐ. రామకృష్ణ, టీటీడీ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఈ మాక్ డ్రిల్ కొనసాగింది. ఏదైనా అనుకోని విపత్తు సంభవిస్తే ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న దానిపై మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తుంటారు.
Tirumala Octopus Forces Conduct Successful Mock Drill : తిరుమలలో ఆక్టోపస్ బలగాలు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. ప్రముఖులు బస చేసే పద్మావతి ఏరియాలోని శ్రీకృష్ణ అతిథి గృహంలో అత్యవసర దాడులు జరిగితే ఎదుర్కొనే విధంగా మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన తిరుమలకు నిత్యం లక్షలలో సంఖ్యలో భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రతి 15 రోజులకు అన్ని ప్రాంతాల్లో టీటీడీ విజిలెన్స్, పోలీసులు, ఆక్టోపస్ బలగాలు, ఇతర అన్ని విభాగాలు కలసి మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నాయి. భక్తుల్లో ఎలాంటి భయాందోళనలు లేకుండా వారిలో మనోధైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించడానికే ఈ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుమల అడిషనల్ ఎస్పీ ఐ. రామకృష్ణ, టీటీడీ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఈ మాక్ డ్రిల్ కొనసాగింది. ఏదైనా అనుకోని విపత్తు సంభవిస్తే ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న దానిపై మాక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తుంటారు.