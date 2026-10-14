LIVE : తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 14, 2026 at 8:11 AM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ మూడో రోజున ఉదయం సింహవాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. మూడు మూర్తులు బ్రహ్మ, విష్ణు, శివాత్మకమైన నరసింహస్వామి రూపంలో ఉన్న మలయప్ప స్వామి సింహవాహనాన్ని అధిరోహించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సింహవాహనంపై దర్శనమిచ్చే స్వామి వారి రెండు నేత్రాలలో ఒకటి సూర్య నేత్రం, రెండవది చంద్ర నేత్రంగా పరిగణిస్తూ సూర్యనేత్రం ద్వారా మనిషిలోని దుష్టభావం తొలగించి చంద్ర నేత్రం ద్వారా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తారని ఆగమశాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి.
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ మూడో రోజున ఉదయం సింహవాహనంపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. మూడు మూర్తులు బ్రహ్మ, విష్ణు, శివాత్మకమైన నరసింహస్వామి రూపంలో ఉన్న మలయప్ప స్వామి సింహవాహనాన్ని అధిరోహించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సింహవాహనంపై దర్శనమిచ్చే స్వామి వారి రెండు నేత్రాలలో ఒకటి సూర్య నేత్రం, రెండవది చంద్ర నేత్రంగా పరిగణిస్తూ సూర్యనేత్రం ద్వారా మనిషిలోని దుష్టభావం తొలగించి చంద్ర నేత్రం ద్వారా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తారని ఆగమశాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి.