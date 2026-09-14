శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత: సీవీఎస్ఓ మురళీకృష్ణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 5:23 PM IST
Security For Srivari Brahmotsavams : తిరుమలలో రేపటి నుంచి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈరోజు అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రేపు సాయంత్రం 5:30 నుంచి రాత్రి 7 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ‘ధ్వజారోహణం’ ఘట్టాన్ని శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల తొలిరోజైన 15న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అటు దర్శనం, ఇటు భద్రతను సమన్వయం చేసుకుంటూ పకడ్బందీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు చీఫ్ విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. ముఖ్యంగా గరుడసేవ రోజున ట్రాఫిక్, పార్కింగ్, క్యూలైన్ల నిర్వహణ కోసం ఆధునిక ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నామన్నారు. దాదాపు 5,300 మంది సిబ్బందితో పాటు ప్రత్యేక బలగాలతో తిరుమల కొండపై పటిష్టమైన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
Security For Srivari Brahmotsavams : తిరుమలలో రేపటి నుంచి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈరోజు అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రేపు సాయంత్రం 5:30 నుంచి రాత్రి 7 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ‘ధ్వజారోహణం’ ఘట్టాన్ని శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల తొలిరోజైన 15న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అటు దర్శనం, ఇటు భద్రతను సమన్వయం చేసుకుంటూ పకడ్బందీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు చీఫ్ విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. ముఖ్యంగా గరుడసేవ రోజున ట్రాఫిక్, పార్కింగ్, క్యూలైన్ల నిర్వహణ కోసం ఆధునిక ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నామన్నారు. దాదాపు 5,300 మంది సిబ్బందితో పాటు ప్రత్యేక బలగాలతో తిరుమల కొండపై పటిష్టమైన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశామన్నారు.