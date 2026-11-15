జీలుగుమిల్లిలో పెద్దపులి సంచారం - సీసీ కెమెరాలో రికార్డైన దృశ్యాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 3:42 PM IST
Tiger Spotted in Jeelugumilli : ఏలూరు జిల్లా జీలుగుమిల్లి మండలంలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. గత మూడు రోజులుగా కామయ్యపాలెం బీట్ పరిధిలోని జిల్లెల్లగూడెం, బొత్తప్పగూడెం పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తోంది. ఇప్పటికే ఓ ఎద్దును హతమార్చింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామస్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అటవీశాఖ అధికారులు రెండు రోజులుగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇవాళ తెల్లవారుజామున పెద్దపులి హఠాత్తుగా జీలుగుమిల్లి గ్రామంలోని పాలచర్ల వెళ్లే రహదారిపై ప్రత్యక్షమైంది. కారుకు ఎదురుగా రావడంతో లైట్ వెలుతురుకు భయపడిన బెబ్బులి పరుగులు తీసింది. ఆ దృశ్యాలు పక్కనే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. పాలచర్ల రోడ్డు వెంట పొలాల్లోకి పెద్దపులి వెళ్లినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే అధికారులు గ్రామస్థులను అప్రమత్తం చేశారు. ఎవరూ ఒంటరిగా బయటకు రావొద్దని సూచించారు. పులి జాడ తెలిస్తే తమకు వెంటనే సమాచారం అందించాలని పేర్కొన్నారు.
Tiger Spotted in Jeelugumilli : ఏలూరు జిల్లా జీలుగుమిల్లి మండలంలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. గత మూడు రోజులుగా కామయ్యపాలెం బీట్ పరిధిలోని జిల్లెల్లగూడెం, బొత్తప్పగూడెం పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తోంది. ఇప్పటికే ఓ ఎద్దును హతమార్చింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామస్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అటవీశాఖ అధికారులు రెండు రోజులుగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇవాళ తెల్లవారుజామున పెద్దపులి హఠాత్తుగా జీలుగుమిల్లి గ్రామంలోని పాలచర్ల వెళ్లే రహదారిపై ప్రత్యక్షమైంది. కారుకు ఎదురుగా రావడంతో లైట్ వెలుతురుకు భయపడిన బెబ్బులి పరుగులు తీసింది. ఆ దృశ్యాలు పక్కనే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. పాలచర్ల రోడ్డు వెంట పొలాల్లోకి పెద్దపులి వెళ్లినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే అధికారులు గ్రామస్థులను అప్రమత్తం చేశారు. ఎవరూ ఒంటరిగా బయటకు రావొద్దని సూచించారు. పులి జాడ తెలిస్తే తమకు వెంటనే సమాచారం అందించాలని పేర్కొన్నారు.