శ్రీశైలం శివారులో చిరుతపులి కలకలం- ఒకే ఇంటికి రెండుసార్లు - TIGER SPOTTED AT SRISAILAM

శ్రీశైలం శివారులో చిరుతపులి కలకలం- ఒకే ఇంటికి రెండుసార్లు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 1:29 PM IST

Tiger Spotted at Srisailam Assets of Nandyal District : నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలం శివారులో చిరుతపులి సంచారం కలకలం రేపింది. పాతాళగంగ మెట్లవైపు ఉన్న ఓ ఇంటి ప్రాంగణంలోకి గురువారం అర్ధరాత్రి చిరుత వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడి సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఇవి వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పాతాళగంగ మెట్లవైపు సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి రేకుల షెడ్డుతో ఇల్లు నిర్మించుకున్నారు. అక్కడ చిరుతపులి సంచారం ఉండడంతో అప్రమత్తతలో భాగంగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సత్యనారాయణ ఇంటికి చిరుత పులి రావడం ఇది రెండోసారి. కృష్ణానది తీరం, శివారు ప్రాంతం కావడంతో అక్కడ తరచూ సంచరిస్తున్నాయి. పాతాళగంగ ప్రాంతం అంతా నదీ తీర అటవీ ప్రాంతం కావడంతో చిరుతపులను సంచరిస్తున్నాయి. తరుచూ పులి అక్కడక్కడే సంతరిస్తుండంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పులి ఒక ఇంటి ప్రాంగణంలో కలియతిరగడం సీసీ కెమెరాల్లో చూసి అంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

TAGGED:

TIGER SPOTTED AT NANDYAL DISTRICT
TIGER ROAMING AT SRISAILAM
TIGER OCCURRENCE AT SRISAILAM
శ్రీశైలం శివారులో చిరుతపులి సంచారం
TIGER SPOTTED AT SRISAILAM

