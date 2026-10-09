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ఉండ్రాజవరం మండలంలో పెద్దపులి సంచారం - గ్రామాల్లో మైకుతో ప్రచారం

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ఉండ్రాజవరం మండలంలో పెద్దపులి సంచారం - గ్రామాల్లో మైకుతో ప్రచారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2026 at 5:15 PM IST

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Tiger roaming Undrajavaram : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రోజుకో గ్రామంలో హడలెత్తిస్తున్న పెద్దపులి ప్రస్తుతం ఉండ్రాజవరం మండలంలో సంచరిస్తోంది. పసలపూడి - కాల్దరి గ్రామాల మధ్య పంట పొలాల్లో తిరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. స్థానిక పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి నిఘా పెట్టిన అటవీశాఖ అధికారులు డ్రోన్ కెమెరాతో పెద్దపులి కదలికలను గమనిస్తున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశంలోనే పెద్దపులి విశ్రాంతి తీసుకుంటోందని, అందువల్ల పట్టుకునేందుకు ఇబ్బందికరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశంలో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఎటువైపు వెళ్లడానికి అవకాశం లేని చోటకు చేరిన తర్వాత పట్టుకునేందుకు వీలు చిక్కుతుందని అటవీశాఖ అధికారులు అంటున్నారు. పెద్దపులి సంచారంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. పులి మెడలో ఉన్న జీపీఎస్ ట్రాకర్ ద్వారా పెద్దపులి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు. పెద్దపులి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. టైగర్ రిజర్వ్‌ బృందాలతో అటవీశాఖ అధికారులు సుమారు 30 మంది పెద్ద పులి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.

Tiger roaming Undrajavaram : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రోజుకో గ్రామంలో హడలెత్తిస్తున్న పెద్దపులి ప్రస్తుతం ఉండ్రాజవరం మండలంలో సంచరిస్తోంది. పసలపూడి - కాల్దరి గ్రామాల మధ్య పంట పొలాల్లో తిరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. స్థానిక పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి నిఘా పెట్టిన అటవీశాఖ అధికారులు డ్రోన్ కెమెరాతో పెద్దపులి కదలికలను గమనిస్తున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశంలోనే పెద్దపులి విశ్రాంతి తీసుకుంటోందని, అందువల్ల పట్టుకునేందుకు ఇబ్బందికరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశంలో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఎటువైపు వెళ్లడానికి అవకాశం లేని చోటకు చేరిన తర్వాత పట్టుకునేందుకు వీలు చిక్కుతుందని అటవీశాఖ అధికారులు అంటున్నారు. పెద్దపులి సంచారంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. పులి మెడలో ఉన్న జీపీఎస్ ట్రాకర్ ద్వారా పెద్దపులి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు. పెద్దపులి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. టైగర్ రిజర్వ్‌ బృందాలతో అటవీశాఖ అధికారులు సుమారు 30 మంది పెద్ద పులి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.

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TAGGED:

EAST GODAVARI TIGER ALERT
PASALAPUDI TIGER SIGHTING
KALADARI TIGER MOVEMENT
LOUDSPEAKER ALERT TIGER
TIGER ROAMING UNDRAJAVARAM

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