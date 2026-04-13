పోలవరం మండలలోని ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల్లో పెద్ద పులి సంచారం - TIGER ROAMING IN ELURU DISTRICT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:50 PM IST
Tiger Roaming In Eluru District Near Polavaram Project Submerged Villages: పోలవరం మండలంలోని ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాలైన కొత్తూరు, మాదాపురం పరిసరాల్లో పులి సంచరిస్తోందని అటవీశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే పులి కదలికలను పులి మెడకు అమర్చిన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాకర్ ద్వారా అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. జీపీఎస్ కోఆర్డినేట్స్ ద్వారా పులి ఎటువైపు తిరుగుతుందో గుర్తిస్తున్నట్లు పోలవరం అటవీ శాఖాధికారి ఎస్.కె. వలీ తెలిపారు. పోలవరం మండలంలో ప్రవేశించిన పెద్ద పులి ఆదివారం కొత్తూరు సమీపంలోని పెద్దూరు కాలువ వెంబడి తిరుగుతున్నట్లు గుర్తించామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ కాలువలో నీటి ప్రవాహం, గుబురుగా పెరిగిన వెదురు పొదల కారణంగా చల్లగా ఉంటుండటంతో పగలు సేదతీరి సాయంత్రం 5 గంటలు దాటిన తర్వాత పులి ప్రయాణం సాగిస్తోందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో పశువులు తప్ప ప్రజల సంచారం లేదని, గోదావరిలో పడవపై సిబ్బందిని వెంటబెట్టుకుని అటవీ శాఖాధికారి పులి కదలికలను పరిశీలిస్తుండటం గమనార్హం.
