పోలవరం మండలలోని ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాల్లో పెద్ద పులి సంచారం - TIGER ROAMING IN ELURU DISTRICT

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Tiger Roaming In Eluru District Near Polavaram Project Submerged Villages: పోలవరం మండలంలోని ప్రాజెక్టు ముంపు గ్రామాలైన కొత్తూరు, మాదాపురం పరిసరాల్లో పులి సంచరిస్తోందని అటవీశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే పులి కదలికలను పులి మెడకు అమర్చిన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాకర్ ద్వారా అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. జీపీఎస్ కోఆర్డినేట్స్ ద్వారా పులి ఎటువైపు తిరుగుతుందో గుర్తిస్తున్నట్లు పోలవరం అటవీ శాఖాధికారి ఎస్​.కె. వలీ తెలిపారు. పోలవరం మండలంలో ప్రవేశించిన పెద్ద పులి ఆదివారం కొత్తూరు సమీపంలోని పెద్దూరు కాలువ వెంబడి తిరుగుతున్నట్లు గుర్తించామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ కాలువలో నీటి ప్రవాహం, గుబురుగా పెరిగిన వెదురు పొదల కారణంగా చల్లగా ఉంటుండటంతో పగలు సేదతీరి సాయంత్రం 5 గంటలు దాటిన తర్వాత పులి ప్రయాణం సాగిస్తోందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో పశువులు తప్ప ప్రజల సంచారం లేదని, గోదావరిలో పడవపై సిబ్బందిని వెంటబెట్టుకుని అటవీ శాఖాధికారి పులి కదలికలను పరిశీలిస్తుండటం గమనార్హం.

ఇలాంటి కథనాలు

Cement Fly Ash Tanker Hits Private Engineering College Bus in YSR Distrcit

కడప జిల్లాలో సిమెంట్ ట్యాంకర్‌ బీభత్సం - కళాశాల బస్సు బోల్తా

April 13, 2026 at 1:41 PM IST
Water Problem In Krishna District

చుక్కనీటి కోసం భగీరధ యత్నం - గుంతలో డబ్బాలతో తోడితే గానీ కనిపించని నీటి జాడ

April 11, 2026 at 6:36 PM IST
Apple Cultivation Success In Anantapur

అనంతపురం జిల్లాలో ఆపిల్‌ సాగు - రెండున్నర ఎకరాల్లో 1500 మొక్కలు

April 11, 2026 at 5:29 PM IST
Kadapa SP Nachiketh Over Keerthana Murder Case Accused

ప్రేమోన్మాది వెంకటేష్​పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం:ఎస్పీ నచకేత్ విశ్వనాథ్

April 11, 2026 at 3:58 PM IST

