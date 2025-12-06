ETV Bharat / Videos

అమ్రాబాద్​ టైగర్ రిజర్వ్​లో సందర్శకులకు పులి కనువిందు - TIGER DELIGHTING IN AMRABAD ZONE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 2:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Delighting In Amrabad Zone : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో సఫారీ చేసేందుకు వెళ్లిన సందర్శకులకు పులి కనువిందు చేసింది. ఈ సఫారీలో భాగంగా శనివారం ఉదయం మున్ననూరు నుంచి పర్యాటకులను ఫర్హాబాద్ దగ్గరున్న వ్యూ పాయింట్​ వద్దకు సిబ్బంది తీసుకొని వెళ్లే క్రమంలో పులి తారసపడింది. దాన్ని చూసేందుకు సిబ్బంది వాహనాన్ని అక్కడే నిలిపివేశారు. సుమారు గంట పాటు పులి అక్కడే ఉండిపోవడంతో సఫారీని కూడా ఆపేశారు.

పులి అక్కణ్నుంచి వెళ్లిన తర్వాతే వారి ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగించారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చిన సందర్శకులకు కూడా అరగంట పాటు పులి కనిపించిందని సిబ్బంది వెల్లడించారు. అయితే, గతంలో చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రమే పులి కనిపించేదని, కానీ ఈ నెలలో తరచూ తారసపడుతోందని సిబ్బంది తెలిపారు. ప్రస్తుతం అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్​లో 36 పులులున్నాయని, వాటి సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతోందని వారు తెలిపారు. 

Tiger Delighting In Amrabad Zone : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో సఫారీ చేసేందుకు వెళ్లిన సందర్శకులకు పులి కనువిందు చేసింది. ఈ సఫారీలో భాగంగా శనివారం ఉదయం మున్ననూరు నుంచి పర్యాటకులను ఫర్హాబాద్ దగ్గరున్న వ్యూ పాయింట్​ వద్దకు సిబ్బంది తీసుకొని వెళ్లే క్రమంలో పులి తారసపడింది. దాన్ని చూసేందుకు సిబ్బంది వాహనాన్ని అక్కడే నిలిపివేశారు. సుమారు గంట పాటు పులి అక్కడే ఉండిపోవడంతో సఫారీని కూడా ఆపేశారు.

పులి అక్కణ్నుంచి వెళ్లిన తర్వాతే వారి ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగించారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వచ్చిన సందర్శకులకు కూడా అరగంట పాటు పులి కనిపించిందని సిబ్బంది వెల్లడించారు. అయితే, గతంలో చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రమే పులి కనిపించేదని, కానీ ఈ నెలలో తరచూ తారసపడుతోందని సిబ్బంది తెలిపారు. ప్రస్తుతం అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్​లో 36 పులులున్నాయని, వాటి సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతోందని వారు తెలిపారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER DELIGHTING IN AMRABAD ZONE
AMRABAD TIGER RESERVE ZONE
TIGERS IN TELANGANA TIGER RESERVES
అమ్రాబాద్​ టైగర్ రిజర్వ్​లో పులులు
TIGER DELIGHTING IN AMRABAD ZONE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

బాండ్​పేపర్​తో ఉన్న మ్యానిఫెస్టోతో అభ్యర్థి మౌనిక

ఇచ్చిన హామీలకు గ్యారెంటీ​ - బాండ్​ పేపర్​పై రాసిచ్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి

December 2, 2025 at 7:47 PM IST
Snake Enters Car Engine in Budhera

కారు ఇంజిన్​లోకి దూరిన నాగుపాము

December 2, 2025 at 5:11 PM IST
CM Practices Football to Beat Messi

మెస్సీతో మ్యాచ్ కోసం రేవంత్​ రెడ్డి ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టీస్

December 2, 2025 at 4:36 PM IST
CHAIN SNATCHING IN HYDERABAD

నెమ్మదిగా వచ్చారు - మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిపోయారు

November 17, 2025 at 3:53 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.