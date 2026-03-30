వేలాది పేద కుటుంబాల్లో వెలుగులు - టిడ్కో ఇళ్ల లబ్ధిదారుల్లో సంతోషం - TIDCO BENEFICIARIES HAPPY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 5:45 PM IST
TIDCO House Beneficiaries Happy : సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి పేదవాడి జీవితకాల కల. ఆ కలను నిజం చేస్తూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్మించిన టిడ్కో ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. తద్వారా వేలాది కుటుంబాల్లో వెలుగులు నిండాయి. అత్యాధునిక వసతులతో, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తరహాలో ఈ గృహ సముదాయాలను నిర్మించారు. పారదర్శకమైన పద్ధతిలో అర్హులైన పేదలను గుర్తించి, వారికి ఈ గృహాలను కేటాయించారు. స్థానిక MLA బొండా ఉమా లబ్ధిదారులకు తాళాలు అప్పగించారు. సొంతింటి కల సాకారం చేసుకున్న పేదవారి సంతోషానికి, వారి ముఖంపై ఉన్న చిరునవ్వుకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా భాగస్తులయ్యారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా అద్దె ఇళ్లలో ఇబ్బందులు పడిన తమకు, కూటమి ప్రభుత్వం సొంతిల్లు నిర్మించి ఇవ్వడం పట్ల లబ్ధిదారుల్లో సంతోషాలకు అవధులు లేవు. జగన్ సర్కారు పక్కన పెట్టినా, కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రం టిడ్కో గృహాలపై బాధ్యత వహించి పేదవాడి సొంతింటిని వారి చేతులకు అప్పగించింది. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కృష్ణమనాయుడు అందిస్తారు.
TIDCO House Beneficiaries Happy : సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి పేదవాడి జీవితకాల కల. ఆ కలను నిజం చేస్తూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్మించిన టిడ్కో ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. తద్వారా వేలాది కుటుంబాల్లో వెలుగులు నిండాయి. అత్యాధునిక వసతులతో, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తరహాలో ఈ గృహ సముదాయాలను నిర్మించారు. పారదర్శకమైన పద్ధతిలో అర్హులైన పేదలను గుర్తించి, వారికి ఈ గృహాలను కేటాయించారు. స్థానిక MLA బొండా ఉమా లబ్ధిదారులకు తాళాలు అప్పగించారు. సొంతింటి కల సాకారం చేసుకున్న పేదవారి సంతోషానికి, వారి ముఖంపై ఉన్న చిరునవ్వుకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా భాగస్తులయ్యారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా అద్దె ఇళ్లలో ఇబ్బందులు పడిన తమకు, కూటమి ప్రభుత్వం సొంతిల్లు నిర్మించి ఇవ్వడం పట్ల లబ్ధిదారుల్లో సంతోషాలకు అవధులు లేవు. జగన్ సర్కారు పక్కన పెట్టినా, కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రం టిడ్కో గృహాలపై బాధ్యత వహించి పేదవాడి సొంతింటిని వారి చేతులకు అప్పగించింది. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కృష్ణమనాయుడు అందిస్తారు.