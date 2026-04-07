ETV Bharat / Videos

రాజమహేంద్రవరంలో మే 30 నుంచి డ్రాగన్​ బోట్​ లీగ్​ పోటీలు - లోగో ఆవిష్కరణ - INTERNATIONAL DRAGON BOAT LEAGUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అంతర్జాతీయ డ్రాగన్ బోట్ లీగ్ పోటీల లోగో ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

International Dragon Boat League Competitions In Rajamahendravaram : అంతర్జాతీయ డ్రాగన్ బోట్‌ లీగ్‌ పోటీలకు రాజమహేంద్రవరం వేదిక కాబోతోంది. మే 30 నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరిగే అంతర్జాతీయ డ్రాగన్ పోటీల లోగోను ఆవిష్కరించారు. కయాకింగ్, కెనోయింగ్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ పోటీల్లో 12 దేశాల క్రీడాకారులు అనేక మంది అంతర్జాతీయ డ్రాగన్ బోట్‌ లీగ్‌ పోటీలలో ఎంతో చురుకుగా పాల్గొంటారు. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ పోటీల్లో అనేక మంది పాల్గొనడం గమనార్హం. లోగో ఆవిష్కరణ అనంతరం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ పురందేశ్వరి మాట్లాడారు. అంతర్జాతీయ డ్రాగన్ బోట్‌ లీగ్‌ పోటీలతో మొత్తం దేశంలోనే రాజమహేంద్రవరానికి క్రీడారంగంలోనూ ప్రత్యేకంగా అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వస్తుందని ఆమె అభిప్రాయ పడ్డారు. మళ్లీ వచ్చే పుష్కరాల నిర్వహణకు ఈ అంతర్జాతీయ డ్రాగన్ బోట్‌ లీగ్‌ పోటీలు సన్నాహకంగా నిలుస్తాయని స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్‌ స్పష్టం చేశారు.  

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL DRAGON BOAT LEAGUE
DRAGON BOAT LEAGUE
DRAGON BOAT LEAGUE COMPETITIONS
డ్రాగన్ బోట్‌ లీగ్‌ పోటీలు
INTERNATIONAL DRAGON BOAT LEAGUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.