LIVE : తెలంగాణలో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
Published : December 17, 2025 at 6:59 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు చివరి అంకానికి చేరాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు విడతల్లో 8 వేల 566 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు పూర్తి కాగా, మూడో విడతలో 182 మండలాల్లోని 4,159 పంచాయతీలు, 36,452 వార్డుల్లో అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. 11 పంచాయతీలు, 116 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మరో 2 పంచాయతీలు, 18 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. మిగతా వాటిలో 394 మంది సర్పంచ్లుగా, 7,908 మంది వార్డు మెంబర్లుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇవాళ 3 వేల 752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డుల్లో పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. సర్పంచ్ స్థానాలకు 12,652 మంది, వార్డుల్లో 75,725 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి, సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లను ప్రకటించనున్నారు. ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా ఇవాళే పూర్తి చేసేందుకు ఎస్ఈసీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
