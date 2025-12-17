Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / Videos

LIVE : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 2:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మూడో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. ఇవాళ 3,752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డులకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ఓటర్లు తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. కొంతమంది చలిలో చంటి పిల్లలతో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు కుటుంబ సభ్యుల సాయంతో వచ్చారు. దీంతో గ్రామాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి 80.78శాతం ఓటింగ్ నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు. సాయంత్రం వరకు తుది పోలింగ్ శాతం వెల్లడి కానుంది. ఓటుహక్కును వినియోగించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు క్యూ కట్టారు. ఉపాధి కోసం నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉన్న ఓటర్లు స్వస్థలాలకు వచ్చారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వెబ్‌కాస్టింగ్‌ ద్వారా పోలింగ్‌ను అధికారులు పర్యవేక్షించారు. ఎన్నికలు ముగియడంతో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మూడో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. ఇవాళ 3,752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డులకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ఓటర్లు తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. కొంతమంది చలిలో చంటి పిల్లలతో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు కుటుంబ సభ్యుల సాయంతో వచ్చారు. దీంతో గ్రామాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి 80.78శాతం ఓటింగ్ నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు. సాయంత్రం వరకు తుది పోలింగ్ శాతం వెల్లడి కానుంది. ఓటుహక్కును వినియోగించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు క్యూ కట్టారు. ఉపాధి కోసం నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉన్న ఓటర్లు స్వస్థలాలకు వచ్చారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వెబ్‌కాస్టింగ్‌ ద్వారా పోలింగ్‌ను అధికారులు పర్యవేక్షించారు. ఎన్నికలు ముగియడంతో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Elections 2025

LIVE : తెలంగాణలో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 17, 2025 at 6:59 AM IST
SP BALASUBRAHMANYAM

LIVE : రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 15, 2025 at 4:27 PM IST
Congress Vote Chori Rally Live

LIVE : ఓటు చోరీపై దిల్లీ రాంలీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ర్యాలీ

December 14, 2025 at 3:14 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025

LIVE : రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 14, 2025 at 1:48 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.