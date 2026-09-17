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LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - ముత్యపు పందిరి వాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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ముత్యపు పందిరి వాహనంపై శ్రీవారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:57 PM IST

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Tirumala Salakatla Brahmotsavam Live : తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మూడో రోజు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఉదయం శ్రీ మలయప్ప స్వామి సింహ వాహనంపై నరసింహమూర్తి అలంకారంలో భక్తులకు అభయమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు తమ సంప్రదాయ, జానపద కళారూపాలను ప్రదర్శించి భక్తులను విశేషంగా అలరించారు. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. తితిదే ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. 

శ్రీ వేంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల కళాకారులు దశావతారాలు, భరతనాట్యం, కథక్, కూచిపూడి వంటి శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శనలతో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు. హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో గౌరసూర్ బోద్/చౌ, జానపద నృత్యాలు, డ్రమ్స్, కోలాటం తదితర సంప్రదాయ కళారూపాలను ప్రదర్శించారు. అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో చౌలియా, మేవశిరాస్, జానపద నృత్యం, గోందల్ నృత్యం వంటి వైవిధ్యభరిత సంప్రదాయ కళారూపాలు కనువిందు చేశాయి. దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో తాళములతో జానపద నృత్యం, డ్రమ్స్, నవదుర్గలు, శ్రీరామ చరితం, కోలాటం తదితర కళారూపాలను కళాకారులు ప్రదర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు తీరువీధుల్లో సంచరిస్తూ భక్తులను కనువిందు చేస్తున్నారు.

Tirumala Salakatla Brahmotsavam Live : తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మూడో రోజు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఉదయం శ్రీ మలయప్ప స్వామి సింహ వాహనంపై నరసింహమూర్తి అలంకారంలో భక్తులకు అభయమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు తమ సంప్రదాయ, జానపద కళారూపాలను ప్రదర్శించి భక్తులను విశేషంగా అలరించారు. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. తితిదే ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. 

శ్రీ వేంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల కళాకారులు దశావతారాలు, భరతనాట్యం, కథక్, కూచిపూడి వంటి శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శనలతో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు. హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో గౌరసూర్ బోద్/చౌ, జానపద నృత్యాలు, డ్రమ్స్, కోలాటం తదితర సంప్రదాయ కళారూపాలను ప్రదర్శించారు. అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో చౌలియా, మేవశిరాస్, జానపద నృత్యం, గోందల్ నృత్యం వంటి వైవిధ్యభరిత సంప్రదాయ కళారూపాలు కనువిందు చేశాయి. దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో తాళములతో జానపద నృత్యం, డ్రమ్స్, నవదుర్గలు, శ్రీరామ చరితం, కోలాటం తదితర కళారూపాలను కళాకారులు ప్రదర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై స్వామివారు తీరువీధుల్లో సంచరిస్తూ భక్తులను కనువిందు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
MUTHYAPU PANDIRI VAHANAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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