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Tirumala Salakatla Brahmotsavam Live: తిరుమల శ్రీవారి సింహవాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం

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తిరుమల శ్రీవారి సింహవాహన సేవ ప్రత్యక్షప్రసారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:00 AM IST

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Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026 Live:  తిరుమలలో కలియుగ వైకుంఠనాథుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో మూడో రోజైనా గురవారం ఉదయం సింహవాహనం శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ అటు మూలమూర్తులు, ఇటు ఉత్సవ మూర్తులను దర్శించుకొనేందుకు తరలి వచ్చిన భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో తిరుగిరులు మార్మోగుతున్నాయి. భాగవతంలోని కొన్ని ఘట్టాలను అవిష్కరిస్తూ స్వామి వారికి చేసిన అలంకారాలు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనం పై స్వామివారు భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. 

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సెప్టెంబర్ 15న ప్రారంభమైన శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు  నుంచి 23వ తేదీ వ‌ర‌కు జరుగనున్నాయి సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి త‌ర‌ఫున సేనాధిపతి అయిన శ్రీ విష్వక్సేనులవారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. అనంత‌రం అంకురార్పణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆల‌యంలోని యాగశాలలో భూమాత‌కు ప్రత్యేక పూజ‌లు నిర్వహించి పుట్టమన్నులో న‌వ‌ధాన్యాలను నాటారు. వైఖానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం నిర్వహించారు.

Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026 Live:  తిరుమలలో కలియుగ వైకుంఠనాథుని బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో మూడో రోజైనా గురవారం ఉదయం సింహవాహనం శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ అటు మూలమూర్తులు, ఇటు ఉత్సవ మూర్తులను దర్శించుకొనేందుకు తరలి వచ్చిన భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో తిరుగిరులు మార్మోగుతున్నాయి. భాగవతంలోని కొన్ని ఘట్టాలను అవిష్కరిస్తూ స్వామి వారికి చేసిన అలంకారాలు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనం పై స్వామివారు భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. 

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సెప్టెంబర్ 15న ప్రారంభమైన శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు  నుంచి 23వ తేదీ వ‌ర‌కు జరుగనున్నాయి సోమవారం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి త‌ర‌ఫున సేనాధిపతి అయిన శ్రీ విష్వక్సేనులవారు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వెళ్లి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. అనంత‌రం అంకురార్పణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆల‌యంలోని యాగశాలలో భూమాత‌కు ప్రత్యేక పూజ‌లు నిర్వహించి పుట్టమన్నులో న‌వ‌ధాన్యాలను నాటారు. వైఖానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం నిర్వహించారు.

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TAGGED:

TIRUMALA SALAKATLA BRAHMOTSAVAM
SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
తిరుమల శ్రీవారి సింహవాహన సేవ
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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