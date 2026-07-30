13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలు - జోరుగా థింసా రిహార్సల్స్ - జోరుగా థింసా రిహార్సల్స్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:36 PM IST
Thimsa Dance Performance Rehearsal Of 13,000 Tribal Girls And Women : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ ఘట్టంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి స్వాగతం పలికేందుకు ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన సంస్కృతి రంగంలోకి దిగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రధాని విమానాశ్రయానికి చేరుకోగానే ఈ భారీ బృందం నృత్యంతో ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతుంది. అరకు ప్రాంతానికి చెందిన ప్రసిద్ధ 'థింసా' నృత్యాన్ని భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలతో మహా థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. దీని కోసం రిహార్సల్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఒకే తాళానికి వేలాది అడుగులు పడుతుండగా భోగాపురం ప్రాంగణం సాంస్కృతిక వైభవంతో కళకళలాడుతోంది. గిరిజన సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రతి కదలిక, ప్రతి అడుగు, ప్రతి విన్యాసం చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ప్రత్యేక శిక్షణతో సిద్ధమైన థింసా కళాకారులు ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి సౌందర్యాన్ని దేశానికి చాటేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో ఈ మహా థింసా నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనుంది.
Thimsa Dance Performance Rehearsal Of 13,000 Tribal Girls And Women : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ ఘట్టంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి స్వాగతం పలికేందుకు ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన సంస్కృతి రంగంలోకి దిగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రధాని విమానాశ్రయానికి చేరుకోగానే ఈ భారీ బృందం నృత్యంతో ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతుంది. అరకు ప్రాంతానికి చెందిన ప్రసిద్ధ 'థింసా' నృత్యాన్ని భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 13 వేల మంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలతో మహా థింసా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు. దీని కోసం రిహార్సల్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఒకే తాళానికి వేలాది అడుగులు పడుతుండగా భోగాపురం ప్రాంగణం సాంస్కృతిక వైభవంతో కళకళలాడుతోంది. గిరిజన సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రతి కదలిక, ప్రతి అడుగు, ప్రతి విన్యాసం చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ప్రత్యేక శిక్షణతో సిద్ధమైన థింసా కళాకారులు ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి సౌందర్యాన్ని దేశానికి చాటేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో ఈ మహా థింసా నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనుంది.