ధర్మవరంలో రెచ్చిపోయిన దొంగలు - ఏకంగా ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్లిన కేటుగాళ్లు - THIEVES STEAL ATM IN DHARMAVARAM
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 11:00 AM IST
Thieves Steal ATM In Dharmavaram : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో దొంగలు రెచ్చిపోయారు. పార్థసారథి నగర్ ప్రాంతంలో ప్రధాన రహదారి పక్కన ఉన్న ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంకు ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లారు. బొలెరో వాహనంలో తెల్లవారుజామున వచ్చిన ముగ్గురు దొంగలు ముఖాలకు మాస్కులు ధరించి అక్కడే ఉన్న ఏటీఎంలోకి చొరబడ్డారు. మొదట రాడ్లతో ఏటీఎంని పెకిలించడానికి ఎంతో ప్రయత్నించారు. ప్రయత్నం విఫలమైంది. ఎంతకీ అది రాకపోవడంతో ఏటీఎంకి తాళ్లు కట్టి మరీ బొలెరో వాహనంతో గట్టిగా లాగారు. అనంతరం ఎటీఎంను వాహనంలోకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఆ ప్రాంతంలో భారీ శబ్ధం రావడంతో స్థానికులు పోలీసులకి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఏటీఎంలో దాదాపు రూ. 10 లక్షలు వరకు నగదు ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. దొంగలు ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లిన అనంతరం వాహనంలో బత్తలపల్లి వైపు వెళ్లినట్లు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు మొదట గుర్తించారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు ఆ మార్గంలో తనిఖీలు చేపట్టారు.
Thieves Steal ATM In Dharmavaram : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో దొంగలు రెచ్చిపోయారు. పార్థసారథి నగర్ ప్రాంతంలో ప్రధాన రహదారి పక్కన ఉన్న ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంకు ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లారు. బొలెరో వాహనంలో తెల్లవారుజామున వచ్చిన ముగ్గురు దొంగలు ముఖాలకు మాస్కులు ధరించి అక్కడే ఉన్న ఏటీఎంలోకి చొరబడ్డారు. మొదట రాడ్లతో ఏటీఎంని పెకిలించడానికి ఎంతో ప్రయత్నించారు. ప్రయత్నం విఫలమైంది. ఎంతకీ అది రాకపోవడంతో ఏటీఎంకి తాళ్లు కట్టి మరీ బొలెరో వాహనంతో గట్టిగా లాగారు. అనంతరం ఎటీఎంను వాహనంలోకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఆ ప్రాంతంలో భారీ శబ్ధం రావడంతో స్థానికులు పోలీసులకి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఏటీఎంలో దాదాపు రూ. 10 లక్షలు వరకు నగదు ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. దొంగలు ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లిన అనంతరం వాహనంలో బత్తలపల్లి వైపు వెళ్లినట్లు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు మొదట గుర్తించారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు ఆ మార్గంలో తనిఖీలు చేపట్టారు.