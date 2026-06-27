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గాలి కోసం డాబాపైన పడుకుంటే - దొంగలొచ్చి 20 తులాల బంగారం ఎత్తుకెళ్లారు - THEFT IN HUSNABAD

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హుస్నాబాద్​లో దొంగలు బీభత్సం - 20 తులాల బంగారం, రూ.50 వేలు అపహరణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 4:44 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 4:57 PM IST

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Theft in Husnabad : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ పట్టణంలో ఇళ్లు, పలు కిరాణ దుకాణాల్లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. దుకాణాల్లోకి చొరబడి 20 తులాల బంగారం, రూ.50 వేల నగదు, గల్లా పెట్టె ఎత్తుకెళ్లారు. షాపులను ఆనుకోని వెనకాల ఉన్న ఇళ్లలో స్లాబ్​ల పైన దుకాణ యజమానులు నిద్రిస్తుండగా ఈ చోరీ జరిగింది. ఉదయం లేచి చూసేసరికి దొంగతనం జరిగినట్లు గుర్తించిన దుకాణ యజమానులు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇళ్లు, దుకాణాలను పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించగా, మొత్తం 6 దుకాణాల్లోకి చొరబడేందుకు యత్నించినట్లు వెలుగు చూసింది. దొంగతనం జరిగిన ఇళ్లను ఏసీపీ సదానందం పరిశీలించారు. దుకాణాల్లో పని చేసిన బిహార్ కూలీలపై అనుమానాలు ఉన్నట్లు దుకాణ యజమానులు తెలిపారు. బంగారు ఆభరణాలు, నగదుతో పాటు విలువైన చీరలు కూడా ఎత్తుకెళ్లారని చెప్పారు. అనుమానిత వ్యక్తులు ఎవరు కనబడినా సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు. ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న దుకాణాల్లో దొంగతనం జరగడంతో చుట్టుపక్కల వారు అప్రమత్తమయ్యారు. 

Theft in Husnabad : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ పట్టణంలో ఇళ్లు, పలు కిరాణ దుకాణాల్లో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. దుకాణాల్లోకి చొరబడి 20 తులాల బంగారం, రూ.50 వేల నగదు, గల్లా పెట్టె ఎత్తుకెళ్లారు. షాపులను ఆనుకోని వెనకాల ఉన్న ఇళ్లలో స్లాబ్​ల పైన దుకాణ యజమానులు నిద్రిస్తుండగా ఈ చోరీ జరిగింది. ఉదయం లేచి చూసేసరికి దొంగతనం జరిగినట్లు గుర్తించిన దుకాణ యజమానులు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇళ్లు, దుకాణాలను పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించగా, మొత్తం 6 దుకాణాల్లోకి చొరబడేందుకు యత్నించినట్లు వెలుగు చూసింది. దొంగతనం జరిగిన ఇళ్లను ఏసీపీ సదానందం పరిశీలించారు. దుకాణాల్లో పని చేసిన బిహార్ కూలీలపై అనుమానాలు ఉన్నట్లు దుకాణ యజమానులు తెలిపారు. బంగారు ఆభరణాలు, నగదుతో పాటు విలువైన చీరలు కూడా ఎత్తుకెళ్లారని చెప్పారు. అనుమానిత వ్యక్తులు ఎవరు కనబడినా సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు. ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న దుకాణాల్లో దొంగతనం జరగడంతో చుట్టుపక్కల వారు అప్రమత్తమయ్యారు. 

Last Updated : June 27, 2026 at 4:57 PM IST

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TAGGED:

హుస్నాబాద్​లో దొంగతనం
HUSNABAD THEFT INCIDENT
GOLD AND CASH THEFT IN HUSNABAD
THEFT IN HUSNABAD

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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