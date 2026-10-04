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భక్తితో అమ్మవారిని మొక్కాడు - గుట్టుగా హుండీ ఎత్తుకెళ్లాడు

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సదాశివపేట అమ్మవారి ఆలయంలో చోరీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 7:21 PM IST

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Hundi Theft In Bhavani Mata Temple In Sadashivapet : సంగారెడ్డి జిల్లాలో సదాశివపేట పట్టణం గురునగర్ కాలనీలో ఉన్న భవానీమాత అమ్మవారి ఆలయంలో హుండీని ఓ దుండగుడు ఎత్తుకెళ్లాడు. తొలుత ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని దండం పెట్టుకున్నాడు. అనంతరం బొట్టు కూడా పెట్టుకున్నాడు. పరిసరాల్లో ఎవరూ లేరని నిర్దారించుకున్న తర్వాత హుండీని పక్కకు తీసుకెళ్లి పగలగొట్టి, డబ్బుతో ఉడాయించాడు. ఆలయంలోని సీసీటీవీలో ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు రికార్డుకాగా, ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వీడియో వైరల్​గా మారింది. అయితే ఇదే ఆలయంలో గత నెలలో కూడా దొంగతనం జరిగిందని, కాలనీలో ఇటీవల పలుమార్లు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దుండగులు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఆలయ కమిటీ ఫిర్యాదు చేయడంతో సదాశివపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.

Hundi Theft In Bhavani Mata Temple In Sadashivapet : సంగారెడ్డి జిల్లాలో సదాశివపేట పట్టణం గురునగర్ కాలనీలో ఉన్న భవానీమాత అమ్మవారి ఆలయంలో హుండీని ఓ దుండగుడు ఎత్తుకెళ్లాడు. తొలుత ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని దండం పెట్టుకున్నాడు. అనంతరం బొట్టు కూడా పెట్టుకున్నాడు. పరిసరాల్లో ఎవరూ లేరని నిర్దారించుకున్న తర్వాత హుండీని పక్కకు తీసుకెళ్లి పగలగొట్టి, డబ్బుతో ఉడాయించాడు. ఆలయంలోని సీసీటీవీలో ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు రికార్డుకాగా, ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వీడియో వైరల్​గా మారింది. అయితే ఇదే ఆలయంలో గత నెలలో కూడా దొంగతనం జరిగిందని, కాలనీలో ఇటీవల పలుమార్లు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దుండగులు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఆలయ కమిటీ ఫిర్యాదు చేయడంతో సదాశివపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.

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TAGGED:

HUNDI THEFT IN BHAVANI MATA TEMPLE
THEFT IN TEMPLE AT SADASHIVAPET
HUNDI STEAL IN SANGAREDDY TEMPLE
సదాశివపేట భవానీమాత ఆలయంలో చోరీ
THEFT IN BHAVANI MATA TEMPLE

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