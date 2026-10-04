భక్తితో అమ్మవారిని మొక్కాడు - గుట్టుగా హుండీ ఎత్తుకెళ్లాడు
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Published : October 4, 2026 at 7:21 PM IST
Hundi Theft In Bhavani Mata Temple In Sadashivapet : సంగారెడ్డి జిల్లాలో సదాశివపేట పట్టణం గురునగర్ కాలనీలో ఉన్న భవానీమాత అమ్మవారి ఆలయంలో హుండీని ఓ దుండగుడు ఎత్తుకెళ్లాడు. తొలుత ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని దండం పెట్టుకున్నాడు. అనంతరం బొట్టు కూడా పెట్టుకున్నాడు. పరిసరాల్లో ఎవరూ లేరని నిర్దారించుకున్న తర్వాత హుండీని పక్కకు తీసుకెళ్లి పగలగొట్టి, డబ్బుతో ఉడాయించాడు. ఆలయంలోని సీసీటీవీలో ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు రికార్డుకాగా, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్గా మారింది. అయితే ఇదే ఆలయంలో గత నెలలో కూడా దొంగతనం జరిగిందని, కాలనీలో ఇటీవల పలుమార్లు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దుండగులు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఆలయ కమిటీ ఫిర్యాదు చేయడంతో సదాశివపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
Hundi Theft In Bhavani Mata Temple In Sadashivapet : సంగారెడ్డి జిల్లాలో సదాశివపేట పట్టణం గురునగర్ కాలనీలో ఉన్న భవానీమాత అమ్మవారి ఆలయంలో హుండీని ఓ దుండగుడు ఎత్తుకెళ్లాడు. తొలుత ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని దండం పెట్టుకున్నాడు. అనంతరం బొట్టు కూడా పెట్టుకున్నాడు. పరిసరాల్లో ఎవరూ లేరని నిర్దారించుకున్న తర్వాత హుండీని పక్కకు తీసుకెళ్లి పగలగొట్టి, డబ్బుతో ఉడాయించాడు. ఆలయంలోని సీసీటీవీలో ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు రికార్డుకాగా, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్గా మారింది. అయితే ఇదే ఆలయంలో గత నెలలో కూడా దొంగతనం జరిగిందని, కాలనీలో ఇటీవల పలుమార్లు ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దుండగులు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఈ ఘటనపై ఆలయ కమిటీ ఫిర్యాదు చేయడంతో సదాశివపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.