ఏడాది పొడవునా నీటిని అందిస్తున్న మద్ది చెట్టు - ఆశ్చర్యపోతున్న అటవీ సిబ్బంది - RARE WHITE MADDI TREE AT ADILABAD

ఏడాది పొడవునా నీటిని అందిస్తున్న తెల్ల మద్ది చెట్టు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 5:25 PM IST

Thella Maddi Speciality At Adilabad Forest : అడవి అంటేనే మనకు ముందుగా గుర్తుకువచ్చేది పచ్చదనం. రకరకాల చెట్లు,  నీటిమడుగులు, జంతువులు, పక్షులతో కూడిన దృశ్యాలు. ఇవి ప్రకృతి ప్రేమికులను ఇట్టే కట్టిపడేస్తాయి. మరి అంతటి అందాలు కలిగిన వనంలో కచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అలా ఆదిలాబాద్​ అడవుల్లో కూడా ఓ ప్రత్యేకతమైన చెట్టు దాగుంది. దాని విశేషాలివే  

ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండలం కోలాంగూడ అటవీ ప్రాంతంలోని ఓ తెల్ల మద్ది చెట్టు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా చెట్టు నీటిని గ్రహించటాన్ని చూస్తుంటాం. కానీ ఈ మద్ది చెట్టు మాత్రం ఏడాది పొడవునా మూడు కాలాల్లోనూ నీటి ధారలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల నీటి వనరులు ఎండిపోయినా, ఈ చెట్టు నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహం మాత్రం ఆగకపోవడం విశేషమని అక్కడి ప్రజలంటున్నారు. అడవిలో ఉన్న వన్యప్రాణులకు ఈ వృక్షం కల్పవృక్షమయ్యింది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ అద్భుత 'జలనిధిని' చూసి స్థానికులు, అటవీ శాఖ అధికారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.  

ఇలాంటి కథనాలు

షాపింగ్​ మాల్​లో అగ్ని ప్రమాదం

షాపింగ్ మాల్​లో​ అగ్ని ప్రమాదం - లక్షల్లో సామాగ్రి ఆహుతి

April 7, 2026 at 4:44 PM IST
భద్రాచలంలో తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు

భద్రాచలంలో ఘనంగా తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు - రేపటితో ముగియనున్న వేడుకలు

April 1, 2026 at 7:29 PM IST
Two Youths Performing Dangerous Motorbike Stunts

పోలీసుల ముందే బైక్‌ స్టంట్స్‌తో రెచ్చిపోయిన యువకులు - హెచ్చరించిన డీసీపీ

March 31, 2026 at 2:39 PM IST
Snake in Sangareddy

ఎగిరే పాము రోయ్ - పల్టీలు కొడుతూ పరార్ - ఇలాంటి పామును ఎప్పుడూ చూసుండరు!

March 29, 2026 at 5:24 PM IST

