ఏడాది పొడవునా నీటిని అందిస్తున్న మద్ది చెట్టు - ఆశ్చర్యపోతున్న అటవీ సిబ్బంది - RARE WHITE MADDI TREE AT ADILABAD
Published : April 10, 2026 at 5:25 PM IST
Thella Maddi Speciality At Adilabad Forest : అడవి అంటేనే మనకు ముందుగా గుర్తుకువచ్చేది పచ్చదనం. రకరకాల చెట్లు, నీటిమడుగులు, జంతువులు, పక్షులతో కూడిన దృశ్యాలు. ఇవి ప్రకృతి ప్రేమికులను ఇట్టే కట్టిపడేస్తాయి. మరి అంతటి అందాలు కలిగిన వనంలో కచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అలా ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో కూడా ఓ ప్రత్యేకతమైన చెట్టు దాగుంది. దాని విశేషాలివే
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండలం కోలాంగూడ అటవీ ప్రాంతంలోని ఓ తెల్ల మద్ది చెట్టు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా చెట్టు నీటిని గ్రహించటాన్ని చూస్తుంటాం. కానీ ఈ మద్ది చెట్టు మాత్రం ఏడాది పొడవునా మూడు కాలాల్లోనూ నీటి ధారలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల నీటి వనరులు ఎండిపోయినా, ఈ చెట్టు నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహం మాత్రం ఆగకపోవడం విశేషమని అక్కడి ప్రజలంటున్నారు. అడవిలో ఉన్న వన్యప్రాణులకు ఈ వృక్షం కల్పవృక్షమయ్యింది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ అద్భుత 'జలనిధిని' చూసి స్థానికులు, అటవీ శాఖ అధికారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
