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స్వీట్లు ఆరగిస్తూ చోరీ - వీడియో వైరల్​

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స్వీట్లు ఆరగిస్తూ చోరీ - వీడియో వైరల్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2026 at 5:26 PM IST

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Theft at Sweet Shop in Kakinada District: దొంగతనం చిన్నదైనా పెద్దదైనా తప్పే. జల్సాలకు అలవాపడిన కొందరు యువకులు ఆ దారిని అనుసరించడం బాధాకరం. అయితే ఇటీవల జరుగుతున్న, వార్తలకెక్కుతున్న కొన్ని చోరీలు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. మద్యం షాపులో దొంగతనానికి వెళ్లి తాగి పడుకోవడం, ఇంట్లోకి దూరుతూ ఇరుక్కుపోవడం, చోరీకి పాల్పడ్డాక లెటర్లు రాసి పెట్టడం కాస్త కామెడీగా ఉన్నాయి కదా. ఇటువంటి ఘటనే కాకినాడ జిల్లాలో జరిగింది. 

తునిలో ఓ స్వీట్స్ దుకాణంలో చోరీ జరిగింది. తెల్లవారుజామున దుకాణంలోకి చొరబడిన ఓ యువకుడు  అక్కడ ఉన్న స్వీట్లు తింటూ కౌంటర్లలో సొమ్ము చోరీ చేశాడు. దుకాణం వెనుక తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి వచ్చి సొమ్ము చోరీ చేసి, తర్వాత సీసీ కెమెరాల వైర్లు ద్వంసం చేశాడు. ఓ కెమెరాలో చోరీ దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. షాపు యజమాని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

Theft at Sweet Shop in Kakinada District: దొంగతనం చిన్నదైనా పెద్దదైనా తప్పే. జల్సాలకు అలవాపడిన కొందరు యువకులు ఆ దారిని అనుసరించడం బాధాకరం. అయితే ఇటీవల జరుగుతున్న, వార్తలకెక్కుతున్న కొన్ని చోరీలు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. మద్యం షాపులో దొంగతనానికి వెళ్లి తాగి పడుకోవడం, ఇంట్లోకి దూరుతూ ఇరుక్కుపోవడం, చోరీకి పాల్పడ్డాక లెటర్లు రాసి పెట్టడం కాస్త కామెడీగా ఉన్నాయి కదా. ఇటువంటి ఘటనే కాకినాడ జిల్లాలో జరిగింది. 

తునిలో ఓ స్వీట్స్ దుకాణంలో చోరీ జరిగింది. తెల్లవారుజామున దుకాణంలోకి చొరబడిన ఓ యువకుడు  అక్కడ ఉన్న స్వీట్లు తింటూ కౌంటర్లలో సొమ్ము చోరీ చేశాడు. దుకాణం వెనుక తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి వచ్చి సొమ్ము చోరీ చేసి, తర్వాత సీసీ కెమెరాల వైర్లు ద్వంసం చేశాడు. ఓ కెమెరాలో చోరీ దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. షాపు యజమాని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

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TAGGED:

THEFT CAUGHT ON CCTV
SWEET SHOP THEFT VIDEO
SWEET SHOP ROBBERY
ROBBERY VIDEO
THEFT AT SWEET SHOP

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