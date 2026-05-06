శ్రీతాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి జాతర - రోజుకో వేషధారణతో దర్శించుకోనున్న భక్తులు - TIRUPATI JATHARA

వైభవంగా ప్రారంభమైన శ్రీతాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి జాతర (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 11:00 AM IST

 Sri Tatayyagunta Gangamma Thalli Jathara :  తిరుపతిలో శ్రీతాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లి జాతర అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. అవిలాల నుంచి పసుపు కుంకుమలతో సారె తీసుకొచ్చి చాటింపు వేయడంతో మెుదలైన జాతర ఏడు రోజుల పాటు జరగనుంది. చివరి రోజు అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనంతో జాతర ముగియనుంది. పూర్వం చిత్తూరు జిల్లాలో పాలెగాళ్ల అరాచకాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో ప్రజల్ని కాపాడేందుకు గంగమ్మ తల్లి ఉద్భవించిందని స్థల పురాణం. నాటి నుంచి అమ్మవారికి ఏటా చైత్రమాసం చివరి వారంలో ఏడు రోజుల పాటు భక్తులు రోజుకో వేషధారణతో గంగమ్మకు జాతర నిర్వహిస్తారు. జాతరను తిలకించేందుకు వచ్చే భక్తులకోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్నీ సౌకర్యాలు కల్పించామని ఆలయ ఛైర్మన్‌ మహేష్‌యాదవ్‌ వెల్లడించారు. అంతే కాకుండా భక్తులు చిన్న చిన్న పిల్లలను అమ్మవారు మెచ్చే విధంగా వారిని తయారు చేస్తారు. నల్లటి బొట్లతో, వేపమండలతో ఆకర్షణీయంగా కనువిందు చేస్తున్నారు.

