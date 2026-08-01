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రాముని గుండాల జలపాతం - ప్రకృతి రమణీయం - రాముని గుండాలు జలపాతం

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రాముని గుండాల జలపాతం - ప్రకృతి రమణీయం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 3:32 PM IST

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Ramuni Gundalu Waterfall Video : చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, కొండపైకి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేకమైన దారి, ప్రారంభంలోనే దర్శనమిచ్చే వినాయకుడు ఇలా రాముని గుండాల జలపాతం చుట్టూ ఎటు చూసినా ప్రకృతి సోయగాలు దర్శనమిస్తాయి. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ రామునిగుండాల జలపాతం, ప్రస్తుతం జలసవ్వడి చేస్తూ పర్యాటకులతో సందడిగా కనిపిస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా స్థానికంగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల జలపాతం జలకళ సంతరించుకుంది. చుట్టూ పచ్చని చెట్లతో ప్రకృతి అందాలు, వర్షాకాలంలో ఏర్పడిన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని తిలకించేందుకు స్థానిక ప్రజలు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ఇక్కడ వనవాసం సమయంలో శ్రీరాముడు సీతా సమేతంగా సేద తీరినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. వినోదంతో పాటు ఆధ్యాత్మికతను కోరుకునేవారు చాలా మంది పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తుంటారని అంటున్నారు. ట్రెక్కింగ్​ అంటే ఇష్టపడేవారికి ఈ ప్రాంతం ఆకట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు. పైనుంచి ఎగసి పడుతున్న నీటి ధార చెంతనే చిన్నారులతో పాటు పెద్దలు కూడా ఆడుతూ కేరింతలు పెడుతుండగా యువత తమదైన శైలిలో ఫొటోలకు ఫోజులిస్తున్నారు.  

ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి కొనసాగుతున్న వరద - 5 గేట్లు ఎత్తివేత

జూరాల ప్రాజెక్టుకు జలకళ - క్రమంగా పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

Ramuni Gundalu Waterfall Video : చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, కొండపైకి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేకమైన దారి, ప్రారంభంలోనే దర్శనమిచ్చే వినాయకుడు ఇలా రాముని గుండాల జలపాతం చుట్టూ ఎటు చూసినా ప్రకృతి సోయగాలు దర్శనమిస్తాయి. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ రామునిగుండాల జలపాతం, ప్రస్తుతం జలసవ్వడి చేస్తూ పర్యాటకులతో సందడిగా కనిపిస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా స్థానికంగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల జలపాతం జలకళ సంతరించుకుంది. చుట్టూ పచ్చని చెట్లతో ప్రకృతి అందాలు, వర్షాకాలంలో ఏర్పడిన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని తిలకించేందుకు స్థానిక ప్రజలు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ఇక్కడ వనవాసం సమయంలో శ్రీరాముడు సీతా సమేతంగా సేద తీరినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. వినోదంతో పాటు ఆధ్యాత్మికతను కోరుకునేవారు చాలా మంది పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తుంటారని అంటున్నారు. ట్రెక్కింగ్​ అంటే ఇష్టపడేవారికి ఈ ప్రాంతం ఆకట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు. పైనుంచి ఎగసి పడుతున్న నీటి ధార చెంతనే చిన్నారులతో పాటు పెద్దలు కూడా ఆడుతూ కేరింతలు పెడుతుండగా యువత తమదైన శైలిలో ఫొటోలకు ఫోజులిస్తున్నారు.  

ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి కొనసాగుతున్న వరద - 5 గేట్లు ఎత్తివేత

జూరాల ప్రాజెక్టుకు జలకళ - క్రమంగా పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

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TAGGED:

RAMUNI GUNDALU WATERFALL VIDEO
LATEST VISUALS OF RAMUNI GUNDALU
RAMUNI GUNDALU JALAPATHAM VIDEO
రాముని గుండాలు జలపాతం
RAMUNI GUNDALU WATERFALL VISUALS

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