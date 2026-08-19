ETV Bharat / Videos

సరికొత్త ప్రకృతి అందం - పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తోన్న 'నంబి జలపాతం' - NAMBI WATERFALL AT BASTAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సరికొత్త ప్రకృతి అందం - పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తోన్న 'నంబి జలపాతం' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tourism At Nambi Waterfall : ఛత్తీస్‌గఢ్‌ బస్తర్ ప్రాంతంలో మరో సరికొత్త ప్రకృతి వింత వెలుగు చూసింది. నిన్నటివరకు మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న ప్రాంతం నేడు బయట పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియని బీజాపూర్ జిల్లా కర్రెగుట్టల అడవుల్లో ‘నంబి జలపాతం’ పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తోంది. దాదాపు 700 అడుగుల ఎత్తు నుంచి పాలధారలా జాలువారుతున్న ఈ జలపాతం సౌందర్యం మరో నయాగరాను తలపిస్తోంది. ఈ జలపాతం పైనుంచి నీరు కిందపడేటప్పుడు వచ్చే గంభీరమైన శబ్దం ఏకంగా మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుండటం దీని ప్రత్యేకత. పచ్చని కొండల నడుమ నుంచి పాల నురగలా దూకుతున్న జలధారలు చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. 

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండల కేంద్రం నుంచి పూసుకుప్ప మీదుగా సుమారు 40 కిలోమీటర్ల రోడ్డు ప్రయాణం ద్వారా ఈ అద్భుత ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు.​ గతంలో భద్రతా సమస్యల కారణంగా పోలీసులు కూడా వెళ్లడానికి సాహసించని ఈ ప్రాంతానికి, ఇటీవల కేంద్ర బలగాలు నూతనంగా రోడ్డు మార్గం నిర్మించడంతో రాకపోకలు సులభతరమయ్యాయి.​ స్థానిక గిరిజన యువతకు ఉపాధి. రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఇక్కడికి తరలివస్తున్నారు. పర్యాటకుల తాకిడి పెరగడంతో స్థానిక నంబి గ్రామ యువతకు మంచి జీవనోపాధి లభిస్తోంది.

Tourism At Nambi Waterfall : ఛత్తీస్‌గఢ్‌ బస్తర్ ప్రాంతంలో మరో సరికొత్త ప్రకృతి వింత వెలుగు చూసింది. నిన్నటివరకు మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న ప్రాంతం నేడు బయట పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియని బీజాపూర్ జిల్లా కర్రెగుట్టల అడవుల్లో ‘నంబి జలపాతం’ పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తోంది. దాదాపు 700 అడుగుల ఎత్తు నుంచి పాలధారలా జాలువారుతున్న ఈ జలపాతం సౌందర్యం మరో నయాగరాను తలపిస్తోంది. ఈ జలపాతం పైనుంచి నీరు కిందపడేటప్పుడు వచ్చే గంభీరమైన శబ్దం ఏకంగా మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుండటం దీని ప్రత్యేకత. పచ్చని కొండల నడుమ నుంచి పాల నురగలా దూకుతున్న జలధారలు చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. 

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండల కేంద్రం నుంచి పూసుకుప్ప మీదుగా సుమారు 40 కిలోమీటర్ల రోడ్డు ప్రయాణం ద్వారా ఈ అద్భుత ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు.​ గతంలో భద్రతా సమస్యల కారణంగా పోలీసులు కూడా వెళ్లడానికి సాహసించని ఈ ప్రాంతానికి, ఇటీవల కేంద్ర బలగాలు నూతనంగా రోడ్డు మార్గం నిర్మించడంతో రాకపోకలు సులభతరమయ్యాయి.​ స్థానిక గిరిజన యువతకు ఉపాధి. రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఇక్కడికి తరలివస్తున్నారు. పర్యాటకుల తాకిడి పెరగడంతో స్థానిక నంబి గ్రామ యువతకు మంచి జీవనోపాధి లభిస్తోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISM AT NAMBI WATERFALL
TOURISM AT KARREGUTTA
కర్రెగుట్టల అడవుల్లో నంబి జలపాతం
NAMBI WATERFALL AT BASTAR
NAMBI WATERFALL KARREGUTTA

ఇలాంటి కథనాలు

KBR PARK ONE WAY TRAFFIC SYSTEM

కేబీఆర్​ చుట్టూ వన్​-వే ట్రాఫిక్​ - నేటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త నిబంధన

August 18, 2026 at 5:33 PM IST
HARISH RAO COMMENTS ON PONGULETI

పొంగులేటి రాజీనామా చేయాల్సిందే : హరీశ్​రావు ​

August 18, 2026 at 4:31 PM IST
Python Attack On Sheep in Siddipet

గొర్రెను మింగబోయిన కొండచిలువ

August 17, 2026 at 4:28 PM IST
MCR TIMS IN HYDERABAD

సనత్​నగర్​ టిమ్స్​ హస్పిటల్ - 4 విభాగాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత

August 17, 2026 at 3:11 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.