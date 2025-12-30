ETV Bharat / Videos

తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం - భక్తులకు శ్రీవారు అభయప్రదానం - TIRUMALA SWARNA RATHOTSAVAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 12:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Golden Chariot Festival Celebrated Grandly In Tirumala: వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. రథంపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. మరోవైపు ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తున్నారు. దీంతో కొండపై రద్దీ నెలకొంది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఉత్తర ద్వారం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ఉత్తర ద్వార తలుపులను తెరిచి పుణ్యాహవచనం, ప్రత్యేక పూజలను అర్చకులు నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా పుణ్యాహవచనంతో పాటు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాకైంకర్యాలను అర్చకులు చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వారాలు అర్ధరాత్రి నుంచే తెరుచుకున్నాయి. మొదట వీఐపీలు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం కృష్ణతేజ ప్రవేశ ప్రాంతం నుంచి వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లోకి భక్తులకు అనుమతిచ్చారు. లక్కీ డిప్‌ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రమే టీటీడీ అనుమతి ఇచ్చింది. ఏకాదశి పర్వదినాన 58 వేల మందికి ఈ డిప్‌ ద్వారా టోకెన్లు కేటాయించగా శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చారు. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీవారి భక్తులు దేశ, విదేశాల తరలి రావడం గమనార్హం.

Golden Chariot Festival Celebrated Grandly In Tirumala: వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. రథంపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. మరోవైపు ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తున్నారు. దీంతో కొండపై రద్దీ నెలకొంది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఉత్తర ద్వారం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ఉత్తర ద్వార తలుపులను తెరిచి పుణ్యాహవచనం, ప్రత్యేక పూజలను అర్చకులు నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా పుణ్యాహవచనంతో పాటు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాకైంకర్యాలను అర్చకులు చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వారాలు అర్ధరాత్రి నుంచే తెరుచుకున్నాయి. మొదట వీఐపీలు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం కృష్ణతేజ ప్రవేశ ప్రాంతం నుంచి వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లోకి భక్తులకు అనుమతిచ్చారు. లక్కీ డిప్‌ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రమే టీటీడీ అనుమతి ఇచ్చింది. ఏకాదశి పర్వదినాన 58 వేల మందికి ఈ డిప్‌ ద్వారా టోకెన్లు కేటాయించగా శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చారు. ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీవారి భక్తులు దేశ, విదేశాల తరలి రావడం గమనార్హం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA SWARNA RATHOTSAVAM
TIRUMALA GOLDEN CHARIOT
తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం
TTD SRIVARI BRAHMOSTAVAM
TIRUMALA SWARNA RATHOTSAVAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

minister kandula durgesh

ముందే వచ్చిన సంక్రాంతి! - వడిసలేరులో ఘనంగా ఎడ్లబండి, గుర్రపు పోటీలు ప్రారంభం

December 28, 2025 at 8:06 PM IST
Passenger Rush At Visakha Railway Station

అరకుకు పర్యాటకుల తాకిడి - రద్దీగా విశాఖ రైల్వేస్టేషన్​

December 27, 2025 at 5:17 PM IST
ysrcp argue with police about crop

'ఆలయ భూమి మాదే' - పంటకోతకు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల యత్నం

December 27, 2025 at 5:06 PM IST
Painting Depicting Tirumala temple view On the House Walls at Visakha

ఏడుకొండల్లో కనిపించే గోపురాలు, జాలువారే జలపాతాలు - ఇంట్లోనే తిరుమల అనుభూతి

December 26, 2025 at 12:28 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.