ETV Bharat / Videos

చేపల బోటులో చెలరేగిన మంటలు - మత్స్యకారులకు తప్పిన ప్రమాదం - FIRE ACCIDENT IN FISH BOAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
చేపల బోటులో చెలరేగిన మంటలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 5:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident In Fish Boat: బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద చేపల వేట బోటులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. జెట్టి వద్ద ఆపి ఉంచిన బోటులో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. అగ్ని ప్రమాదం జరగగానే బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు గ్యాస్​ సిలిండర్​ని నీటిలో పడవేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. మంటలు పెరగడంతో బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు నీటిలోకి దూకేశారు. దీంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లేందుకు మత్స్యకారులు అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో బోటు, వలలు కాలిపోయాయి. సుమారు 20 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బోటు కాలిపోవడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు. కానీ కొందరు స్థానికులు బోటులో డీజిల్​ నింపుతుండగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెపుతున్నారు. బోటు కాలిన దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియో తీశారు. బోటు కాలిపోవడంతో యాజమానులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అగ్ని ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాల కోసం అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

Fire Accident In Fish Boat: బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద చేపల వేట బోటులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. జెట్టి వద్ద ఆపి ఉంచిన బోటులో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. అగ్ని ప్రమాదం జరగగానే బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు గ్యాస్​ సిలిండర్​ని నీటిలో పడవేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. మంటలు పెరగడంతో బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు నీటిలోకి దూకేశారు. దీంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లేందుకు మత్స్యకారులు అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో బోటు, వలలు కాలిపోయాయి. సుమారు 20 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బోటు కాలిపోవడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు. కానీ కొందరు స్థానికులు బోటులో డీజిల్​ నింపుతుండగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెపుతున్నారు. బోటు కాలిన దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియో తీశారు. బోటు కాలిపోవడంతో యాజమానులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అగ్ని ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాల కోసం అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE ACCIDNET AT BAPATLA
BAPATLA FISH BOAT INCIDENT
BAPATLA LATEST NEWS
FISH BOAT FIRE ACCIDENT
FIRE ACCIDENT IN FISH BOAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

YANAM 24TH FLOWER SHOW

యానాంలో జనవరి 6 నుంచి ఫల పుష్ప ప్రదర్శన - ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు

January 3, 2026 at 7:37 PM IST
Ramoji Statue at World Telugu Maha Sabhalu in Guntur District

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో రామోజీరావు విగ్రహం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న తెలుగువారు

January 3, 2026 at 5:16 PM IST
Bears Circumambulations

వాల్మీకి విగ్రహం చుట్టూ ఎలుగుబంట్ల ప్రదక్షిణ - వీడియో వైరల్​

January 3, 2026 at 1:39 PM IST
Collector Mahesh Kumar Fell Into Canal in Atreyapuram

పడవల పోటీల ట్రయల్ రన్​లో అపశృతి - కాల్వలో పడిపోయిన కలెక్టర్‌

January 2, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.