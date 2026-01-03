చేపల బోటులో చెలరేగిన మంటలు - మత్స్యకారులకు తప్పిన ప్రమాదం - FIRE ACCIDENT IN FISH BOAT
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 5:02 PM IST
Fire Accident In Fish Boat: బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద చేపల వేట బోటులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. జెట్టి వద్ద ఆపి ఉంచిన బోటులో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. అగ్ని ప్రమాదం జరగగానే బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు గ్యాస్ సిలిండర్ని నీటిలో పడవేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. మంటలు పెరగడంతో బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు నీటిలోకి దూకేశారు. దీంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లేందుకు మత్స్యకారులు అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో బోటు, వలలు కాలిపోయాయి. సుమారు 20 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బోటు కాలిపోవడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు. కానీ కొందరు స్థానికులు బోటులో డీజిల్ నింపుతుండగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెపుతున్నారు. బోటు కాలిన దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియో తీశారు. బోటు కాలిపోవడంతో యాజమానులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అగ్ని ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాల కోసం అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
Fire Accident In Fish Boat: బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద చేపల వేట బోటులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. జెట్టి వద్ద ఆపి ఉంచిన బోటులో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. అగ్ని ప్రమాదం జరగగానే బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు గ్యాస్ సిలిండర్ని నీటిలో పడవేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. మంటలు పెరగడంతో బోటులో ఉన్న మత్స్యకారులు నీటిలోకి దూకేశారు. దీంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లేందుకు మత్స్యకారులు అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో బోటు, వలలు కాలిపోయాయి. సుమారు 20 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బోటు కాలిపోవడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు. కానీ కొందరు స్థానికులు బోటులో డీజిల్ నింపుతుండగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెపుతున్నారు. బోటు కాలిన దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియో తీశారు. బోటు కాలిపోవడంతో యాజమానులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అగ్ని ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాల కోసం అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.