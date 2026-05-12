ETV Bharat / Videos

తిరుమలలో ప్రముఖులు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటుడు తనీష్, జీవిత రాజశేఖర్ కుటుంబం - FILM CELEBRITIES VISITED TIRUMALA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటుడు తనీష్, జీవిత రాజశేఖర్ కుటుంబం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Film Celebrities Visited Lord Venkateswara At Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ప్రముఖ నటుడు తనీష్, జీవిత రాజశేఖర్ కుటుంబం వేర్వేరుగా  స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.  టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన తనీష్, రాజశేఖర్, జీవిత కుమార్తెలు శివాత్మిక, శివానిలు స్వామివారిని దర్శించుకొని దేవస్థానం హుండీలో కానుకలు సమర్పించి మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ప్రముఖుల కుటుంబానికి పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేయగా, ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

గత వారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో శ్రీవారి ఆలయ మాడ వీధులు, ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లకు ఆధ్యాత్మిక పేర్లు పెట్టేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. తూర్పు మాడవీధి - రుగ్వేద మార్గంగా, దక్షిణ మాడవీధి - యజుర్వేద మార్గంగా, పశ్చిమ మాడవీధి - సామవేద మార్గంగా, ఉత్తర మాడవీధి - అధర్వణవేద మార్గంగా, బేడీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ప్రాంతం - సాళువ నరసింహరాయల ప్రాంగణంగా, దేవాలయం ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం - భగవద్రామానుజాచార్య ప్రాంగణంగా, మూవింగ్‌ బ్రిడ్జి నుంచి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ వరకు - తిరుమలనంబి ప్రాంగణంగా, దేవాలయ వెనుక భాగం - అనంతాళ్వార్‌ ప్రాంగణంగా మారనుంది. 

Film Celebrities Visited Lord Venkateswara At Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ప్రముఖ నటుడు తనీష్, జీవిత రాజశేఖర్ కుటుంబం వేర్వేరుగా  స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.  టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన తనీష్, రాజశేఖర్, జీవిత కుమార్తెలు శివాత్మిక, శివానిలు స్వామివారిని దర్శించుకొని దేవస్థానం హుండీలో కానుకలు సమర్పించి మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ప్రముఖుల కుటుంబానికి పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేయగా, ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

గత వారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో శ్రీవారి ఆలయ మాడ వీధులు, ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లకు ఆధ్యాత్మిక పేర్లు పెట్టేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. తూర్పు మాడవీధి - రుగ్వేద మార్గంగా, దక్షిణ మాడవీధి - యజుర్వేద మార్గంగా, పశ్చిమ మాడవీధి - సామవేద మార్గంగా, ఉత్తర మాడవీధి - అధర్వణవేద మార్గంగా, బేడీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ప్రాంతం - సాళువ నరసింహరాయల ప్రాంగణంగా, దేవాలయం ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం - భగవద్రామానుజాచార్య ప్రాంగణంగా, మూవింగ్‌ బ్రిడ్జి నుంచి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ వరకు - తిరుమలనంబి ప్రాంగణంగా, దేవాలయ వెనుక భాగం - అనంతాళ్వార్‌ ప్రాంగణంగా మారనుంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

FILM CELEBRITIES VISITED TIRUMALA
FILM CELEBRITIES AT TIRUMALA
FILM CELEBRITIES VISITED SRIVARU
శ్రీవారిని దర్శించుకున్నప్రముఖులు
FILM CELEBRITIES VISITED TIRUMALA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Anam At The 13th State-Level Boys' and Girls' Beach Kabaddi Championship In Nellore

బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్​ - బాలికల్లో విజయనగరం - పురుషుల్లో బాపట్ల జిల్లాకు ప్రథమ బహుమతి

May 11, 2026 at 5:08 PM IST
As Part Of His Visit To Singapore, Minister Nara Lokesh Visited Suntech City

సింగపూర్​లో లోకేశ్​ పర్యటన - సన్​టెక్​ సిటీ సందర్శన

May 11, 2026 at 5:00 PM IST
Pollution reduction Activities

బైక్​ రేసింగ్​లపై కొరడా - పోలీసుల అదుపులో పలువురు యువకులు

May 11, 2026 at 3:00 PM IST
Two Persons Died After Falling Into A Fish Pond In Palnadu District

చేపల చెరువులో పడవ బోల్తా - మేత వేసేందుకు వెళ్లి ఇద్దరు దుర్మరణం

May 11, 2026 at 1:29 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.