LIVE : శాసన సభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES TG
Published : March 25, 2026 at 10:04 AM IST
Discussion On Budget Estimates : అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పద్దులపై ఇవాళ చర్చ కొనసాగనుంది. ఉదయం 10 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభమైన వెంటనే ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అనంతరం తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ బిల్లను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెడతారు. అలాగే వైద్య విధాన పరిషత్ బిల్లును మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ ప్రవేశపెడతారు. ఎక్సైజ్, టూరిజం, కళలు, సంస్కృతి వంటి రంగాలకు జరిగిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు చర్చకు రానున్నాయి. పశుసంవర్ధక, మత్య్స, క్రీడలు, యువజన సేవలు, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖలపైన సభలో చర్చ జరగనుంది. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత పలు సవరణ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అనంతరం బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ కొనసాగుతుంది. చివరగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బడ్జెట్పై జరిగిన చర్చకి విపక్ష నేతలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తారు. శాసన మండలిలో పలువురు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధిత శాఖల మంత్రులు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత మండలిలోనూ బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ జరగగా అక్కడ కూడా చివరగా సీఎం సమాధానం ఇస్తారు.
