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LIVE : టీజీ 20 లీగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్, టైటిల్ స్పాన్సర్ ఆవిష్కరణ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TG20 CRICKET LEAGUE

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TG20 Cricket League Press Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 4:43 PM IST

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TG20 Cricket League Press Meet : తెలుగు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్‌ షెడ్యూల్‌ వచ్చేసింది. జూన్ 21న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. జులై 10న ఫైనల్​తో లీగ్ ముగియనుంది. ఫైనల్ సహా అన్ని మ్యాచ్​లు కూడా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి. ఉప్పల్ వేదికగా జూన్ 21న ప్రారంభ మ్యాచ్​లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ - అన్విత ఖమ్మం ఏస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ సాయంత్రం 7.15 నిమిషాలకు షురూ కానుంది. కాగా, రోజుకు రెండు చొప్పున మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 2.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7.15 గంటలకు షురూ అవుతుంది. రామోజీ గ్రూప్ ఉషోదయ ఎంటర్​ప్రైజెస్ ఫ్రాంచైజీ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు జూన్ 23న తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. పాలమూరు స్టైకర్స్​తో తొలి మ్యాచ్​లో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ సీజన్​ కోసం అన్ని జట్లు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ మీడియా సమావేశంలో వివరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

 

TG20 Cricket League Press Meet : తెలుగు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్‌ షెడ్యూల్‌ వచ్చేసింది. జూన్ 21న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. జులై 10న ఫైనల్​తో లీగ్ ముగియనుంది. ఫైనల్ సహా అన్ని మ్యాచ్​లు కూడా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి. ఉప్పల్ వేదికగా జూన్ 21న ప్రారంభ మ్యాచ్​లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ - అన్విత ఖమ్మం ఏస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ సాయంత్రం 7.15 నిమిషాలకు షురూ కానుంది. కాగా, రోజుకు రెండు చొప్పున మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 2.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7.15 గంటలకు షురూ అవుతుంది. రామోజీ గ్రూప్ ఉషోదయ ఎంటర్​ప్రైజెస్ ఫ్రాంచైజీ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు జూన్ 23న తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. పాలమూరు స్టైకర్స్​తో తొలి మ్యాచ్​లో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ సీజన్​ కోసం అన్ని జట్లు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ మీడియా సమావేశంలో వివరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

 

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TG20 PRESS MEET
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టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్‌ ప్రెస్​మీట్
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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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