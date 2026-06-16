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LIVE : టీజీ 20 లీగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విజయ్ దేవరకొండ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TG20 CRICKET LEAGUE PRESS MEET

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TG20 Cricket League Press Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 5:17 PM IST

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TG20 Cricket League Press Meet : టీజీ 20 లీగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్, టైటిల్ స్పాన్సర్​ను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. బేగంపేట్ లోని ఓ హోటల్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి హెచ్​సీఏ కార్యదర్శి జీవనరెడ్డి, టీజీ-20 గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఆగం రావు, హెచ్​సీఏ ప్రతినిధులతో పాటు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తరపున హాజరైన బృహతి, ఇతర ఫ్రాంచైజ్ ఓనర్లు హాజరయ్యారు. టీజీ 20 లీగ్‌కు విజయ్ దేవరకొండ బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా వ్యవహరిస్తారు. టీజీ 20 టైటిల్ స్పాన్సర్‌గా శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ వ్యవహరించనుంది. టీజీ 20 లీగ్‌ విజేత జట్టుకు రూ.కోటి నగదు బహుమతి, రన్నరప్‌కు రూ.50 లక్షలు, 3, 4 స్థానాల్లో జట్లకు రూ.25 లక్షల చొప్పున బహుమతి అందుకోనున్నాయి. టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్‌ జూన్ 21న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. జులై 10న ఫైనల్​తో లీగ్ ముగియనుంది. ఫైనల్ సహా అన్ని మ్యాచ్​లు కూడా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి.  

TG20 Cricket League Press Meet : టీజీ 20 లీగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్, టైటిల్ స్పాన్సర్​ను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. బేగంపేట్ లోని ఓ హోటల్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి హెచ్​సీఏ కార్యదర్శి జీవనరెడ్డి, టీజీ-20 గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఆగం రావు, హెచ్​సీఏ ప్రతినిధులతో పాటు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తరపున హాజరైన బృహతి, ఇతర ఫ్రాంచైజ్ ఓనర్లు హాజరయ్యారు. టీజీ 20 లీగ్‌కు విజయ్ దేవరకొండ బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా వ్యవహరిస్తారు. టీజీ 20 టైటిల్ స్పాన్సర్‌గా శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ వ్యవహరించనుంది. టీజీ 20 లీగ్‌ విజేత జట్టుకు రూ.కోటి నగదు బహుమతి, రన్నరప్‌కు రూ.50 లక్షలు, 3, 4 స్థానాల్లో జట్లకు రూ.25 లక్షల చొప్పున బహుమతి అందుకోనున్నాయి. టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్‌ జూన్ 21న టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. జులై 10న ఫైనల్​తో లీగ్ ముగియనుంది. ఫైనల్ సహా అన్ని మ్యాచ్​లు కూడా ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి.  

Last Updated : June 16, 2026 at 5:17 PM IST

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TG20 PRESS MEET
TG20 LIVE
టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్‌ ప్రెస్​మీట్
TG20 CRICKET LEAGUE PRESS MEET
TG20 CRICKET LEAGUE PRESS MEET

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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