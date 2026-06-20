LIVE : టీజీ-20 లీగ్ కెప్టెన్ల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TG 20 LEAGUE
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Published : June 20, 2026 at 5:33 PM IST
LIVE : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ-20 లీగ్ ఈ నెల 21 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఐపీఎల్ తరహాలో రూపొందించిన టోర్నీలో యువ ఆటగాళ్లు ప్రతిభను నిరూపించుకోనున్నారు. ఇప్పటికే ఆటగాళ్ల వేలం పూర్తి కాగా, అన్ని జట్లు ప్రాక్టీస్ సెషన్లు మొదలుపెట్టాయి. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ డ్రిల్స్తో ఆటగాళ్లు సాధన చేస్తున్నారు. కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ పర్యవేక్షణలో మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. లీగ్కు మరింత క్రేజ్ తెచ్చేందుకు టీజీ 20 నిర్వాహకులు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్ షో ఆకట్టుకుంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, నల్గొండ నైట్స్, వరంగల్ వారియర్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు ఇప్పటికే నగరంలోని పలు మైదానాల్లో సాధన చేస్తున్నాయి. టోర్నీలో కీలక జట్టైన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యం 'ఉషోదయా ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' తమ ఆటగాళ్లకు అత్యుత్తమ సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది.
LIVE : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ-20 లీగ్ ఈ నెల 21 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఐపీఎల్ తరహాలో రూపొందించిన టోర్నీలో యువ ఆటగాళ్లు ప్రతిభను నిరూపించుకోనున్నారు. ఇప్పటికే ఆటగాళ్ల వేలం పూర్తి కాగా, అన్ని జట్లు ప్రాక్టీస్ సెషన్లు మొదలుపెట్టాయి. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ డ్రిల్స్తో ఆటగాళ్లు సాధన చేస్తున్నారు. కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ పర్యవేక్షణలో మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. లీగ్కు మరింత క్రేజ్ తెచ్చేందుకు టీజీ 20 నిర్వాహకులు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్ షో ఆకట్టుకుంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, నల్గొండ నైట్స్, వరంగల్ వారియర్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు ఇప్పటికే నగరంలోని పలు మైదానాల్లో సాధన చేస్తున్నాయి. టోర్నీలో కీలక జట్టైన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యం 'ఉషోదయా ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' తమ ఆటగాళ్లకు అత్యుత్తమ సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది.