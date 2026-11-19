బాపట్ల ఎంపీడీవో కార్యాలయం దగ్గర టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ బాహాబాహి - తీవ్ర ఉద్రిక్తత
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:26 PM IST
Tension in Bapatla: బాపట్ల మండల పరిషత్ అధ్యక్ష ఎన్నిక సందర్భంగా రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. మండల పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి మండల పరిషత్ కార్యాలయానికి చేరుకోగా, మరోవైపు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. అనంతరం మండల పరిషత్ కార్యాలయం సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు బాహాబాహీకి దిగడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలను చెదరగొట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. మొత్తంగా బాపట్ల ఎంపీపీ ఎన్నిక నేపథ్యంలో మండల పరిషత్ కార్యాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
Tension in Bapatla: బాపట్ల మండల పరిషత్ అధ్యక్ష ఎన్నిక సందర్భంగా రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. మండల పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి మండల పరిషత్ కార్యాలయానికి చేరుకోగా, మరోవైపు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. అనంతరం మండల పరిషత్ కార్యాలయం సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు బాహాబాహీకి దిగడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలను చెదరగొట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. మొత్తంగా బాపట్ల ఎంపీపీ ఎన్నిక నేపథ్యంలో మండల పరిషత్ కార్యాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.