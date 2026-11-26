పోలింగ్ కేంద్రానికి దివ్యాంగుడితో మరో వ్యక్తి - అభ్యంతరం చెప్పడంతో గొడవ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:55 PM IST
Tension Polling station Balakrishnapuram : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం మండలం బాలకృష్ణపురం పంచాయతీ పరిధిలోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఓటు వేయడానికి వచ్చిన ఒక దివ్యాంగుడికి సహాయంగా మరొక వ్యక్తి రావడంపై ఒక వర్గానికి చెందిన ప్రతినిధులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల ఇరు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగి, అది ఘర్షణకు దారి తీసింది. అక్కడే ఉన్న పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని, ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
ఇక ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం కవిటి మండలం లండారిపుట్టుగలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. రాళ్లు రువ్వడంతో అక్కడే ఉన్న పోలీసు సిబ్బందికి తలపై గాయలై రక్తస్రావం జరిగింది. పోలింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని, వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ప్రశ్నించడంతో మాట మాట పెరిగి పరస్పర దాడులకు దిగారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.
Tension Polling station Balakrishnapuram : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం మండలం బాలకృష్ణపురం పంచాయతీ పరిధిలోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఓటు వేయడానికి వచ్చిన ఒక దివ్యాంగుడికి సహాయంగా మరొక వ్యక్తి రావడంపై ఒక వర్గానికి చెందిన ప్రతినిధులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల ఇరు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరిగి, అది ఘర్షణకు దారి తీసింది. అక్కడే ఉన్న పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని, ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
ఇక ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం కవిటి మండలం లండారిపుట్టుగలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. రాళ్లు రువ్వడంతో అక్కడే ఉన్న పోలీసు సిబ్బందికి తలపై గాయలై రక్తస్రావం జరిగింది. పోలింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని, వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ప్రశ్నించడంతో మాట మాట పెరిగి పరస్పర దాడులకు దిగారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.