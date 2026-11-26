జొన్నలగడ్డలో ఉద్రిక్తత - వైఎస్సార్సీపీ-టీడీపీ వర్గీయుల దాడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:45 PM IST
Jonnalagadda Polling Tension : పల్నాడు జిల్లా జొన్నలగడ్డ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. స్థానిక జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు పరస్పరం దాడులకు దిగారు. పోలింగ్ బూతుల్లో తమ ఏజెంట్లను బలవంతంగా బయటకు తీసుకెళ్లి రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు ఆందోళనకు దిగారు. నరసరావుపేట-గుంటూరు రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరువర్గాలను అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసుల చేతుల్లోని లాఠీలను లాక్కునేందుకు కొంత మంది మహిళలు ప్రయ్నతించారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు అదనపు బలగాలను, మహిళా పోలీసులతో కలిసి ఆందోళనకారులను అక్కడి నుంచి పంపించివేశారు. కొంతమంది పోలింగ్ బూతులోకి దూసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేయగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతతో భయపడిన విధుల్లో ఉన్న పారా మెడికల్ సిబ్బంది కేంద్రం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు.
ఇవాళ 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించారు. ఇప్పటికే తొలివిడతలో 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
Jonnalagadda Polling Tension : పల్నాడు జిల్లా జొన్నలగడ్డ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. స్థానిక జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు పరస్పరం దాడులకు దిగారు. పోలింగ్ బూతుల్లో తమ ఏజెంట్లను బలవంతంగా బయటకు తీసుకెళ్లి రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు ఆందోళనకు దిగారు. నరసరావుపేట-గుంటూరు రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఇరువర్గాలను అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసుల చేతుల్లోని లాఠీలను లాక్కునేందుకు కొంత మంది మహిళలు ప్రయ్నతించారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు అదనపు బలగాలను, మహిళా పోలీసులతో కలిసి ఆందోళనకారులను అక్కడి నుంచి పంపించివేశారు. కొంతమంది పోలింగ్ బూతులోకి దూసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేయగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతతో భయపడిన విధుల్లో ఉన్న పారా మెడికల్ సిబ్బంది కేంద్రం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు.
ఇవాళ 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించారు. ఇప్పటికే తొలివిడతలో 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.