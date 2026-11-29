యల్లనూరు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద రణరంగం - టీడీపీ శ్రేణులపై వైఎస్సార్సీపీ మూక దాడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 12:11 PM IST
Tension During 2nd Phase Panchayat Elections: అనంతపురం జిల్లా యల్లనూరులో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలింగ్ బూత్ వద్ద టీడీపీ అభ్యర్థి ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న సమయంలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన సుమారు 100 మంది వ్యక్తులు ఆరుగురు టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరిలో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఉదయం 6 గంటల సమయంలో టీడీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి దొడ్లో సుహాసిని పోలింగ్ ఏజెంట్లను సరిచేసుకుంటున్న సమయంలో ఈ దాడి జరిగినట్లు బాధితులు ఆరోపించారు. దాడిలో గాయపడిన ఆరుగురిని వెంటనే తాడిపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురానికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై టీడీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి దొడ్లో సుహాసిని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
Tension During 2nd Phase Panchayat Elections: అనంతపురం జిల్లా యల్లనూరులో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. పోలింగ్ బూత్ వద్ద టీడీపీ అభ్యర్థి ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న సమయంలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన సుమారు 100 మంది వ్యక్తులు ఆరుగురు టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరిలో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఉదయం 6 గంటల సమయంలో టీడీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి దొడ్లో సుహాసిని పోలింగ్ ఏజెంట్లను సరిచేసుకుంటున్న సమయంలో ఈ దాడి జరిగినట్లు బాధితులు ఆరోపించారు. దాడిలో గాయపడిన ఆరుగురిని వెంటనే తాడిపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురానికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై టీడీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి దొడ్లో సుహాసిని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.