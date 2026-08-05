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పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో రాణిస్తున్న యువతి - ఆసియా పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం కైవసం - POWERLIFTING CHAMPIONS IN GUNTUR

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పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో రాణిస్తున్న యువతి- ఆసియా పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకం కైవసం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:16 PM IST

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Tenali Women Got Bronze Medal in Asian Powerlifting Championship: కష్టాలు కలుపు మెుక్కల లాంటివి ఎంత తీసేసినా మళ్లీ పుడుతుంటాయి. కానీ, పట్టుదల ఉంటే ఆ కలుపు మెుక్కల మధ్యే గులాబీలా వికసించవచ్చు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన యువతి సరిగ్గా ఇదే నిరూపించింది. ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డుపడినా, ఆశయం ముందు వాటిని తలవంచేలా చేసింది. తన గురువు బాటలో నడుస్తూ చైనా వేదికగా జరిగిన ఆసియా పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో దేశానికి కాంస్య పతకం సాధించింది. తల్లిదండ్రులు, శిక్షకుల సహకారంతో గత నాలుగేళ్లుగా రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అనేక బంగారు, రజత పతకాలు కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా చైనా వేదికగా జరిగే ప్రతిష్టాత్మక ఆసియా పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 47 కేజీల విభాగంలో కాంస్యం సొంతం చేసుకుని భారత జెండాను రెపరెపలాడించింది. పట్టుదల ఉంటే ఎన్ని అపజయాలు ఎదురైనా విజయాలు సాధించవచ్చని నిరూపించింది. కామన్వెల్త్ క్రీడలతో పాటు అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికలపై దేశానికి మరిన్ని పతకాలు అందించడమే లక్ష్యమంటున్న మధిర షామన్‌ గురించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

Tenali Women Got Bronze Medal in Asian Powerlifting Championship: కష్టాలు కలుపు మెుక్కల లాంటివి ఎంత తీసేసినా మళ్లీ పుడుతుంటాయి. కానీ, పట్టుదల ఉంటే ఆ కలుపు మెుక్కల మధ్యే గులాబీలా వికసించవచ్చు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన యువతి సరిగ్గా ఇదే నిరూపించింది. ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డుపడినా, ఆశయం ముందు వాటిని తలవంచేలా చేసింది. తన గురువు బాటలో నడుస్తూ చైనా వేదికగా జరిగిన ఆసియా పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో దేశానికి కాంస్య పతకం సాధించింది. తల్లిదండ్రులు, శిక్షకుల సహకారంతో గత నాలుగేళ్లుగా రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అనేక బంగారు, రజత పతకాలు కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా చైనా వేదికగా జరిగే ప్రతిష్టాత్మక ఆసియా పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 47 కేజీల విభాగంలో కాంస్యం సొంతం చేసుకుని భారత జెండాను రెపరెపలాడించింది. పట్టుదల ఉంటే ఎన్ని అపజయాలు ఎదురైనా విజయాలు సాధించవచ్చని నిరూపించింది. కామన్వెల్త్ క్రీడలతో పాటు అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికలపై దేశానికి మరిన్ని పతకాలు అందించడమే లక్ష్యమంటున్న మధిర షామన్‌ గురించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

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TAGGED:

MADHIRA SHANOON
ASIAN POWERLIFTING CHAMPIONSHIP
TENALI WOMEN GOT BRONZE
POWERLIFTING CHAMPIONS IN GUNTUR
WOMEN BRONZE MEDAL IN POWERLIFTING

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