వీడెవడండీ బాబూ - గుడిలో దేవుడి ముందున్న గంటలనే కోట్టేశాడు - TEMPLE BELL STOLEN IN YADADRI DIST
Published : May 18, 2026 at 7:42 PM IST
Temple Bell Stolen Incident in Yadadri Bhuvanagiri District : సాధారణంగా దొంగలు ఇళ్లలో బంగారం, వెండి లాంటివి చోరీకి పాల్పడటం చూస్తుంటాం. అయితే ఈ దొంగ మాత్రం అందుకు భిన్నం. గుడిలో అమ్మవారి ముందున్న గంటలను చోరీ చేశాడు. అనంతరం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్కడి నుంచి చెక్కేశాడు. ఈ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని బొమ్మలరామారంలోని పోచమ్మగుడిలో జరిగింది. ఈ తతంగమంతా గుడి వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ కెెమెరాల్లో రికార్డయ్యింది.
సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో ఉన్న ప్రకారం కుబీర్ మండలంలోని రాజరాజేశ్వరుని ఆలయం వద్దకు తలకు హెల్మెట్ ధరించి ఉన్న ఓ గుర్తు తెలియని దొంగ ప్రవేశించాడు. అక్కడ కొంతసేపు అటూ ఇటూ తిరిగాడు. అనంతరం ఓ కట్టర్ను తీసుకుని గుడిలో అమ్మవారి ముందున్న గంటను కట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు. కాగా చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు గుడి వద్దనే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియోలో వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు గుడి గంట చోరీ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
