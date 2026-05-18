ETV Bharat / Videos

వీడెవడండీ బాబూ - గుడిలో దేవుడి ముందున్న గంటలనే కోట్టేశాడు - TEMPLE BELL STOLEN IN YADADRI DIST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
వీడెవడండీ బాబూ - గుడిలో దేవుడి ముందున్న గంటలనే కోట్టేశాడు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Temple Bell Stolen Incident in Yadadri Bhuvanagiri District : సాధారణంగా దొంగలు ఇళ్లలో బంగారం, వెండి లాంటివి చోరీకి పాల్పడటం చూస్తుంటాం. అయితే ఈ దొంగ మాత్రం అందుకు భిన్నం. గుడిలో అమ్మవారి ముందున్న గంటలను చోరీ చేశాడు. అనంతరం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్కడి నుంచి చెక్కేశాడు. ఈ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని బొమ్మలరామారంలోని పోచమ్మగుడిలో జరిగింది. ఈ తతంగమంతా గుడి వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ కెెమెరాల్లో రికార్డయ్యింది. 

సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో ఉన్న ప్రకారం కుబీర్ మండలంలోని రాజరాజేశ్వరుని ఆలయం వద్దకు తలకు హెల్మెట్​ ధరించి ఉన్న ఓ గుర్తు తెలియని దొంగ ప్రవేశించాడు. అక్కడ కొంతసేపు అటూ ఇటూ తిరిగాడు. అనంతరం ఓ కట్టర్​ను తీసుకుని గుడిలో అమ్మవారి ముందున్న గంటను కట్​ చేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు. కాగా చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు గుడి వద్దనే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు సోషల్​ మీడియోలో వైరల్​గా మారాయి. మరోవైపు గుడి గంట చోరీ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 

Temple Bell Stolen Incident in Yadadri Bhuvanagiri District : సాధారణంగా దొంగలు ఇళ్లలో బంగారం, వెండి లాంటివి చోరీకి పాల్పడటం చూస్తుంటాం. అయితే ఈ దొంగ మాత్రం అందుకు భిన్నం. గుడిలో అమ్మవారి ముందున్న గంటలను చోరీ చేశాడు. అనంతరం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్కడి నుంచి చెక్కేశాడు. ఈ ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని బొమ్మలరామారంలోని పోచమ్మగుడిలో జరిగింది. ఈ తతంగమంతా గుడి వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ కెెమెరాల్లో రికార్డయ్యింది. 

సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో ఉన్న ప్రకారం కుబీర్ మండలంలోని రాజరాజేశ్వరుని ఆలయం వద్దకు తలకు హెల్మెట్​ ధరించి ఉన్న ఓ గుర్తు తెలియని దొంగ ప్రవేశించాడు. అక్కడ కొంతసేపు అటూ ఇటూ తిరిగాడు. అనంతరం ఓ కట్టర్​ను తీసుకుని గుడిలో అమ్మవారి ముందున్న గంటను కట్​ చేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు. కాగా చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు గుడి వద్దనే ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు సోషల్​ మీడియోలో వైరల్​గా మారాయి. మరోవైపు గుడి గంట చోరీ ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TEMPLE BELL STOLEN IN YADADRI DIST
ఆలయ గంట చోరీకి గురైంది
POCHAMMA TEMPLE THEFT CASE
CCTV FOOTAGE OF TEMPLE BELL THEFT
TEMPLE BELL STOLEN IN YADADRI DIST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Fire Accident at Yadadri Thermal Power Plant

యాదాద్రి థర్మల్ పవర్‌ప్లాంట్‌లో అగ్నిప్రమాదం - అధికారుల సమయస్ఫూర్తితో తప్పిన పెను ప్రమాదం

May 17, 2026 at 7:53 PM IST
Severe Heat Wave Havoc in Adilabad District

ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో వడగాలుల బీభత్సం - ఎగిరిపోయిన చిరువ్యాపారుల టెంట్లు

May 15, 2026 at 10:19 PM IST
FIRE ACCIDENT AT NAMPALLY RS

నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్​లో అగ్నిప్రమాదం - ఏసీ బోగీలో చెలరేగిన మంటలు

May 15, 2026 at 10:00 PM IST
Bodhan Court Premises Viral Video

బోధన్​ కోర్టు ఆవరణలో కలకలం​ ​ - బండి పక్కకు తీయమన్నందుకు సిబ్బందిపై దాడి ​

May 15, 2026 at 1:10 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.