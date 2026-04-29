తెలుగుదేశం నూతన కార్యవర్గ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TDP NEW EXECUTIVE COMMITTEE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 11:17 AM IST
Telugu Desam Party New Executive Committee Swearing-in Ceremony LIVE: తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యవర్గ కమిటీ ప్రమాణస్వీకారం జరిగుతుంది. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో ప్రమాణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నారా లోకేశ్ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. చంద్రబాబు నూతన కార్యవర్గంతో ప్రమాణం చేయించారు. 252 మందితో నూతన కార్యవర్గం ఏర్పాటు కాగా, కమిటీలో 29 మంది కొత్త పొలిట్బ్యూరో సభ్యులున్నారు. జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా 18 మంది, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా 3, జాతీయ అధికార ప్రతినిధులుగా 10 మంది, కోశాధికారిగా ఒకరు ప్రమాణ స్వీకారం చేపట్టారు. రాష్ట్ర కమిటీలో పలువురు సీనియర్ నేతలకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించగా, రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మరోసారి పల్లా శ్రీనివాసరావు పగ్గాలు చేపట్టారు. రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా 16 మంది, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులుగా 7, 15 మంది రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు, 10 మంది జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు, 59 మంది రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శులు, 78 మంది రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శులు, ఇద్దరు మీడియా కమిటీ సభ్యులు, నాలెడ్జ్ సెంటర్లో ఒకరు, హెచ్ఆర్డీఏ కమిటీ సభ్యులుగా మరొకరు ప్రమాణ స్వీకారం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దా.
