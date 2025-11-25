ETV Bharat / Videos

LIVE : రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమిదిని మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOCAL BODY ELECTION NOTIFICATIONS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 6:19 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 6:33 PM IST

Telangana State Election Commissioner Rani Kumudini Media Conference on Local Body Election : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి షెడ్యూలు, నోటిఫికేషన్‌ ఇవాళ సాయంత్రం విడదల కానుంది. 31 జిల్లాల్లోని 545 గ్రామీణ మండలాల్లోని 12,760 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డుల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌ (ఎస్​ఈసీ) నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేయనుంది. 3 ఫేజ్​లలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుమతినివ్వగా పంచాయతీరాజ్‌శాఖ, ఎన్నికల సంఘం ఇందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేపట్టాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమిదిని మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలపై పిటిషన్‌ పెండింగ్​లో ఉన్నందున హైకోర్టు నుంచి స్పష్టత తీసుకోవాలని ఎస్​ఈసీ భావిస్తోంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉండటంతో సోమవారం(నిన్న) వాయిదా పడిన పిటిషన్ నేడు విచారణ జాబితాలో రాలేదు.  

ETV Bharat Telangana Team

