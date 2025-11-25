LIVE : రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమిదిని మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LOCAL BODY ELECTION NOTIFICATIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 25, 2025 at 6:19 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 6:33 PM IST
Telangana State Election Commissioner Rani Kumudini Media Conference on Local Body Election : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి షెడ్యూలు, నోటిఫికేషన్ ఇవాళ సాయంత్రం విడదల కానుంది. 31 జిల్లాల్లోని 545 గ్రామీణ మండలాల్లోని 12,760 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డుల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) నోటిఫికేషన్ను జారీ చేయనుంది. 3 ఫేజ్లలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుమతినివ్వగా పంచాయతీరాజ్శాఖ, ఎన్నికల సంఘం ఇందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేపట్టాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమిదిని మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలపై పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉన్నందున హైకోర్టు నుంచి స్పష్టత తీసుకోవాలని ఎస్ఈసీ భావిస్తోంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉండటంతో సోమవారం(నిన్న) వాయిదా పడిన పిటిషన్ నేడు విచారణ జాబితాలో రాలేదు.
Telangana State Election Commissioner Rani Kumudini Media Conference on Local Body Election : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి షెడ్యూలు, నోటిఫికేషన్ ఇవాళ సాయంత్రం విడదల కానుంది. 31 జిల్లాల్లోని 545 గ్రామీణ మండలాల్లోని 12,760 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డుల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) నోటిఫికేషన్ను జారీ చేయనుంది. 3 ఫేజ్లలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుమతినివ్వగా పంచాయతీరాజ్శాఖ, ఎన్నికల సంఘం ఇందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేపట్టాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమిదిని మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలపై పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉన్నందున హైకోర్టు నుంచి స్పష్టత తీసుకోవాలని ఎస్ఈసీ భావిస్తోంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉండటంతో సోమవారం(నిన్న) వాయిదా పడిన పిటిషన్ నేడు విచారణ జాబితాలో రాలేదు.