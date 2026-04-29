LIVE : తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు 2026 విడుదల - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA TENTH RESULTS RELEASE

Telangana Tenth Results Release Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 1:49 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 2:18 PM IST

Telangana Tenth Results Release Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు రిజల్ట్స్​ వెల్లడించారు. రాష్ట్ర విద్యా, పరిశోధన, శిక్షణ మండలి(ఎస్​సీఈర్​టీ) కార్యాలయంలోని గోదావరి ఆడిటోరియంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితారాణా, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్​లు పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేస్తారని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకుడు పీవీ శ్రీహరి మంగళవారం పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఆయా సబ్జెక్టుల వారిగా వచ్చిన మార్కులను ఇస్తారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరగిన టెన్త్ పరీక్షలకు 5,28,239 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. కాగా ఇవాళ ఫలితాలను ఎస్​సీఈఆర్టీసీ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా తదితరలు విడుదల చేశారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే అధికారులు పూర్తి చేశారు.

TAGGED:

TELANGANA TENTH RESULTS 2026
TELANGANA SSC RESULTS
SSC RESULTS 2026
TELANGANA SSC RESULTS OUT NOW
TELANGANA TENTH RESULTS RELEASE

ETV Bharat Telangana Team

ఇలాంటి కథనాలు

CM REVANTH REDDY FOUNDATION STONE FOR FUTURE CITY

LIVE : ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్​ కమిషనరేట్ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 28, 2026 at 5:26 PM IST
BRS Formation day celebrations Live

LIVE : తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్​ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 27, 2026 at 6:12 PM IST
Oath Ceremony

LIVE : ఎమ్మెల్సీలుగా అజారుద్దీన్, కోదండరాం ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 27, 2026 at 12:09 PM IST
KTR Meeting With BRS leaders

LIVE : తెలంగాణ భవన్​లో కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం

April 26, 2026 at 4:32 PM IST

