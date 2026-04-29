LIVE : తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు 2026 విడుదల - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA TENTH RESULTS RELEASE
Published : April 29, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 2:18 PM IST
Telangana Tenth Results Release Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు రిజల్ట్స్ వెల్లడించారు. రాష్ట్ర విద్యా, పరిశోధన, శిక్షణ మండలి(ఎస్సీఈర్టీ) కార్యాలయంలోని గోదావరి ఆడిటోరియంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితారాణా, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్లు పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేస్తారని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకుడు పీవీ శ్రీహరి మంగళవారం పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఆయా సబ్జెక్టుల వారిగా వచ్చిన మార్కులను ఇస్తారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరగిన టెన్త్ పరీక్షలకు 5,28,239 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. కాగా ఇవాళ ఫలితాలను ఎస్సీఈఆర్టీసీ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా తదితరలు విడుదల చేశారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే అధికారులు పూర్తి చేశారు.
