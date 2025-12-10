ETV Bharat / Videos

మూడు వేల డ్రోన్లతో గిన్నిస్ రికార్డ్ బ్రేక్ - TELANAGANA BREAK GUINNESS RECORD

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 12:11 PM IST

Telangana Creates Guinness Record with 3,000 Drones : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ ముగింపు డిసెంబర్ 9న జరిగి వేడుకలో భారీ డ్రోన్​ షో ఏర్పాటుచేసింది. తెలంగాణ రైజింగ్​ - 2047 లక్ష్యాలు వివరించే థీమ్స్​తో ఈ డ్రోన్​ షోను ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో అబుదాబిలో 2,131డ్రోన్ల హ్యాపీ న్యూయర్​ అనే ప్రదర్శనకు గిన్నిస్​బుక్ రికార్డు వరించింది. తాజాగా ఆ రికార్డును బ్రేక్​ చేసేలా తెలంగాణ 3 వేల డ్రోన్లతో ప్రదర్శనను నిర్వహించింది. Telangana is Rising – Come, Join the Rise" అనే ఆంగ్ల వాక్యాన్ని ఆకాశంలో డ్రోన్లతో ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన గిన్నిస్ వరల్డ్ సభ్యులు దీనిని రికార్డుగా గుర్తించారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డికి ధ్రువపత్రాన్ని అందజేశారు. 2047నాటికి మూడు ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలనుకున్న రాష్ట్రం గిన్నిస్ రికార్డ్​ కైవసంతో అటువైపు అడుగులేయడం మొదలుపెట్టింది. ముగింపు వేడుకల సందర్భంగా బాణసంచా వెలుగుల్లో గ్లోబల్ సమిట్​ ప్రాంగణమంతా వెలుగుల కాంతులతో నిండిపోయింది.

TAGGED:

TG GUINNESS RECORD WITH 3000 DRONE
తెలంగాణ గిన్నిస్ రికార్డ్ న్యూస్
TELANGANA GA GUINNESS RECORD LATEST
TELANAGANA BREAK GUINNESS RECORD

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

