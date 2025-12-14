Telangana Panchayat Elections Results2025

LIVE : రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 1:48 PM IST

Telangana Panchayat Elections 2025 Live : రాష్ట్రంలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. 3,911 పంచాయతీలు, 29,917 వార్డులకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్​ కొనసాగింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ఓటర్లు తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. కొంతమంది చలిలో చంటి పిల్లలతో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు కుటుంబ సభ్యుల సాయంతో వచ్చారు. దీంతో గ్రామాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఉదయం 11 గంటల వరకు 56.71 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఓటుహక్కును వినియోగించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు క్యూ కట్టారు. ఉపాధి కోసం నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉన్న ఓటర్లు స్వస్థలాలకు వచ్చారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వెబ్‌కాస్టింగ్‌ ద్వారా పోలింగ్‌ను అధికారులు పర్యవేక్షించారు. ఎన్నికలు ముగియడంతో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. సర్పంచ్​ పదవిని ఎవరు దక్కించుకున్నారనేది తేలనుంది. పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
PANCHAYAT ELECTIONS COUNTING LIVE
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

