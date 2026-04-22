ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సమ్మె - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RTC WORKERS STRIKE LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RTC Workers Strike Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 22, 2026 at 9:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RTC Workers Strike Live : తెలంగాణలో ఈరోజు ఉదయం నుంచే ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతోంది. మంగళవారం సీనియర్ ఐఏఎస్​ల కమిటీతో ఆర్టీసీ జేఏసీ జరిపిన చర్చలు విఫలం కావడంతో ఉదయం నుంచే ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెకు దిగారు. బస్సులు నిలిపేసి అన్ని డిపోల ముందు నిరసన చేపట్టారు. తాము అడుగుతున్న 32 డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని కోరుతున్నారు. ఆర్ అండ్ బీ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ నేతృత్వంలోని ఐఏఎస్​ల కమిటీ నిన్న సచివాలయంలో సుమారు 3గంటలకుపైగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు జరిపింది. నిన్న సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు మొదలైన చర్చలు రాత్రి వరకు జరిగాయి. ఉద్యోగుల సమస్యలు, డిమాండ్లను అధికారులు తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఉన్నందున 4 వారాల సమయం కావాలని కమిటీ ఛైర్మన్ వికాస్ రాజ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుకు జేఏసీ అంగీకరించకపోవడంతో చర్చలు విఫలమయ్యాయి. తమ డిమాండ్లలో ఒక్కటి పరిష్కరించేందుకు కమిటీ ముందుకురాలేదని జేఏసీ నాయకులు అన్నారు. తమ డిమాండ్లు సాధించే వరకు సమ్మె కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RTC WORKERS STRIKE LIVE
RTC STRIKE ACROSS TELANGANA
ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె
ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.