'జీఐ ఆన్వీల్స్' టీజీఎస్ఆర్టీసీ - పొచంపల్లి నుంచి ప్రపంచానికి తెలంగాణ కళలు - RTC LAUNCHED G I ON WHEELS
Published : February 27, 2026 at 6:48 PM IST
Telangana RTC launched G I on Wheels : తెలంగాణలో భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన కళలకు మరింత ప్రాచుర్యం కలిగించేలా ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ సమన్వయంతో హైదరాబాద్లోని ఎంజీ బస్టాండ్లో 'G.I ఆన్ వీల్స్' పేరిట వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. హైదరాబాద్ ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్తో గవర్నర్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఇందులో 6 జీఐ ట్యాగ్లు ఉన్నాయి. పొచంపల్లి ఇక్కత్, వరంగల్ తివాచీలు, కరీంనగర్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ, చేర్యాల పెయింటింగ్, నారాయణపేట చీరలు, నిర్మల్ పెయింటింగ్ ఉన్నాయి. చేనేత, కుటీర పరిశ్రమలకు చేయూతను ఇచ్చేందుకు బస్సులపై ఆయా చిత్రాలతో ప్రచారం కల్పించేలా ఆర్టీసీ చేస్తున్న కృషిని గవర్నర్ అభినందించారు. జీఐ ఆర్ట్స్ను ప్రమోట్ చేయటం వల్ల ఆ ఉత్పత్తులకు ఆదరణ పెరుగుతుందని కళాకారులకు జీవనోపాధి మెరుగుపడుతుందని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. టూరిజం, కళలను ప్రోత్సహించేందుకు ఆర్టీసీ అన్నివేళలా ముందుంటుందని అన్నారు. ఈరోజు జీఐ ఆర్ట్ వేసిన 6 ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులను ప్రారంభించామని భవిష్యత్లో ఈ సంఖ్యను పెంచుతామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
