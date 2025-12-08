ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 12:50 PM IST

Telangana Rising Global summit Live : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్'​ కార్యక్రమం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరుగుతోంది. సమిట్​కు దేశ, విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రముఖుల రాక దృష్ట్యా నగరంలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లను చేశారు. విశ్వయవనికపై తెలంగాణ ఖ్యాతిని చాటేవిధంగా గ్లోబల్​ సమిట్​ ఏర్పాట్లను చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ గవర్నర్ హాజరయ్యారు. ఈ సమిట్​లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రణాళికలు, ఆలోచనలు, లక్ష్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రెండు రోజుల సదస్సులో వివిధ అంశాలపై 27 ప్రత్యేక సెషన్లు జరగనున్నాయి. దావోస్ తరహా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా జరిపేందుకు సన్నాహాలు చేసింది. రెండు రోజుల సదస్సులో వివిధ అంశాలపై 27 ప్రత్యేక సెషన్లు జరగనున్నాయి. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్​ కార్యక్రమం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT LIVE
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్
TELANGANA RISING DOCUMENT 2047
TELANGANA VISION DOCUMENT 2047
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT LIVE

ETV Bharat Telangana Team

